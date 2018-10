Google Pixel 3 XL venduto ancor prima del suo lancio ufficiale

Google Pixel 3 XL è (di nuovo) qui - con i suoi accessori - una batteria da 3700 mAh ma anche 4 GB di RAM : I colleghi di engadget.com sono riusciti a mettere le loro mani su quel Pixel 3 XL venduto in Giappone per 2.000 dollari circa L'articolo Google Pixel 3 XL è (di nuovo) qui, con i suoi accessori , una batteria da 3700 mAh ma anche 4 GB di RAM proviene da TuttoAndroid.

"Top Shot" e "Flip to Shhh" sarebbero due nuove funzioni di Google Pixel 3 e Pixel 3 XL : Due funzioni di Google Pixel 3 e Google Pixel 3 XL svelate da nuovo materiale pubblicitario, a pochi giorni dalla presentazione che avverrà il 9 ottobre.

Google Pixel 3 XL protagonista di una nuova recensione - con la confezione di vendita completa : Non ci sono davvero più segreti per Google Pixel 3 XL, protagonista di una nuova recensione proveniente stavolta da Hong Kong.

La luminosità adattiva di Google Pixel 2 e Pixel 2 XL ha qualche problema : La luminosità adattiva non sta funzionando in maniera corretta su numerosi Google Pixel 2 e Pixel 2 XL con Android 9 Pie.

Google Discover si mostra in abito scuro ad alcuni utenti con Pixel Launcher : alcuni utenti segnalano la comparsa del tema scuro anche per Google Discover, che dovrebbe andare a seguire quanto impostato per il Pixel Launcher.