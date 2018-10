calcioweb.eu

: #Gol #Siligardi, il #Parma ribalta il #Genoa [VIDEO] - CalcioWeb : #Gol #Siligardi, il #Parma ribalta il #Genoa [VIDEO] - Sport_Mediaset : #GenoaParma 1-3, fine pt?: spettacolo nella prima frazione di gioco, con le reti del solito #Piatek, #Rigoni,… - xabilonso90 : RT @CAPRY90: Politano-Keita-Candreva Non faranno mai un gol come quello di Siligardi. Però.. W Policano che corre e sorride -

(Di domenica 7 ottobre 2018) Clamoroso al "Ferraris": il rimaneggiatohato la partita contro unche difende malissimo. Dopo il pari di Rigoni, ci hanno pensatoe Ceravolo a portare in vantaggio i crociati con due gol bellissimi. In estrema difficoltà la difesa del Grifone, le cui maglie sono fin troppo larghe. Ecco la splendida rete di. #SerieARENVERSE LE SCORE !! Déjà 3 buts dans ce #1-2 ! Magnifique frappe de #!pic.twitter.com/MfWKKORotn — CalciomioTV (@CalciomioTV) 7 ottobre 2018