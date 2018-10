Gli stranieri spingono L' Eroica oltre il muro dei 7500 partecipanti

Spread - il piano del governo : “Incentivi per far comprare alle famiGlie il debito in mano a investitori stranieri” : L’obiettivo, secondo il sottosegretario leghista Armando Siri, è “dimostrare che il nostro Paese ha una solida dotazione di risparmio privato, e se vuole ha la possibilità di puntare ad assorbire in modo autonomo le proprie necessità di finanziamento con l’emissione di titoli di Stato”. Tradotto: le famiglie italiane, che oggi detengono solo il 5% del debito pubblico contro il 57% del 1988, dovrebbero trasformarsi in un ...

Gli investitori stranieri ora temono l'uscita dell'Italia dall'euro : Negli ultimi anni i governi guidati dal Pd hanno chiuso gli esercizi in rosso. Ora l'esecutivo gialloverde programma un disavanzo al 2,4% nel 2019. E su Luigi Di Maio si scatena la bufera. Il vicepremier del M5S si sente discriminato: i governi precedenti hanno fatto di peggio, accusa.Come riporta il Corriere, gli investitori percepiscono però qualcosa dell'Italia che li respinge, anche se sulla carta il deficit non sta cambiando di molto dai ...

Turismo - la Sardegna tra le mete preferite daGli stranieri : Ecco perché «per l'economia sarda è un volano strategico, con potenzialità di crescita enormi - aggiunge - ma è importante valorizzare gli asset dell'isola, dal patrimonio storico a quello ...

'Stasera Italia' - gli affitti negati aGli stranieri : 'Questo posto non è per voi' : "Io non affitto a Marocco": è solo una delle tante risposte che Karima Moual, inviata di " Stasera Italia " trasmissione su Rete 4, ha ricevuto durante la sua ricerca di una casa in affitto . ...

Professore carbonizzato Sotto torchio Gli stranieri che lavoravano con lui : Tiziana Paolocci Ha provato a difendersi, mettendo le mani davanti per parare i colpi sferrati dall'assassino o dagli assassini. Cosimo Errico, Professore 58enne dell'istituto Natta, di Bergamo, ...

Casi di colera - in netto miGlioramento i due pazienti stranieri a Napoli : 'In merito ai due Casi di infezione da Vibrio Cholerae registrati a Napoli, le condizioni dei due pazienti, ricoverati presso l'ospedale Cotugno, sono in netto e progressivo miglioramento. Sui ...

Cassazione : la pensione di invalidità spetta anche aGli stranieri regolari : La pensione di invalidità spetta anche agli stranieri che soggiornano legittimamente in Italia. Parola di Cassazione, che proprio lo scorso 1° ottobre ha depositato una sentenza (sent. n. 23763) con cui ha annullato la decisione del giudice di merito che riteneva che questa prestazione assistenziale spettasse solo a gli italiani e agli stranieri che avevano maturato un periodo di permanenza in Italia pari ad almeno 5 anni. Secondo i giudici di ...

Milano - multe aGli automobilisti stranieri : aumentano Gli incassi - svizzeri i più indisciplinati : I «vicini» in gita sotto la Madonnina. La folla di turisti sempre in aumento che da ogni angolo del mondo arriva in città con la propria macchina, la noleggia oppure approfitta del successo milanese ...

Gli Stati Uniti non daranno più visti diplomatici ai compagni dello stesso sesso dei diplomatici stranieri : Il governo statunitense ha deciso di non dare più visti diplomatici ai compagni dello stesso sesso di diplomatici stranieri e funzionari delle Nazioni Unite che stanno svolgendo il loro incarico negli Stati Uniti, che dovranno lasciare il paese entro il The post Gli Stati Uniti non daranno più visti diplomatici ai compagni dello stesso sesso dei diplomatici stranieri appeared first on Il Post.

Roma - denuncia di Striscia la Notizia/ Bar la “fa pagare cara” aGli stranieri : “Faccio il ca*** che mi pare!” : Striscia la Notizia, stasera ritroveremo Riccardo Trombetta alle prese con un particolare bar posto proprio nel centro di Roma, ad un passo dal Colosseo.(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 19:35:00 GMT)

Pensione di invalidità senza limiti aGli stranieri regolari : Pensione di invalidità senza limiti agli stranieri regolari. È questo l'orientamento fissato dalla Corte di Cassazione che di fatto con una sentenza ribalta la decisione dei giudici che ...

Monte San Savino - Bennati contro la cittadinanza onoraria a fiGli di stranieri nati in Italia : Polemiche politiche a Monte San Savino. Il consigliere di opposizione Gianni Bennati attacca la giunta Scarpellini sul tema razzismo e antirazzismo. 'Nel documento di programmazione, presentato al ...

Brexit - May propone una sovrattassa sulla casa per Gli stranieri : già duello fra Theresa May e Boris Johnson nella giornata inaugurale, quella delle riunioni preparatorie, della conferenza annuale del Partito Conservatore di Birmingham. Un congresso dominato dai ...

Lodi - accesso all'asilo nido diversificato per Gli stranieri : Striscia la Notizia " si reca a Lodi dove l'accesso all' asilo nido non è uguale per tutti. Per la legge italiana i cittadini che vogliono richiedere determinate prestazioni sociali, come lo scuolabus,...