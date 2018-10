universo7p

: Gli Anunnaki Colonizzarono anche Marte? @Universo7p - Universo7p : Gli Anunnaki Colonizzarono anche Marte? @Universo7p - vigilan54546787 : Am apreciat un videoclip pe @YouTube, - lodd32955 : Gli Anunnaki il popolo delle stelle e creatori dell'umanità -

(Di domenica 7 ottobre 2018) Gli? Glihanno da sempre suscitato curiosità e stimolato la fantasia di molti di noi. Fin dai tempi delle prime osservazioni astronomiche del 1600 chi si è approcciato all’osservazione del pianeta rosso non ha potuto fare a meno di sentire una certa “famigliarità” con esso un legame. Il primo ad osservareal telescopio fu Galileo nel 1610. In quell’annofu all’opposizione il 19 ottobre nella costellazione dei Pesci con una magnitudine di -2,5. Il rudimentale strumento di Galileo mostrò un piccolo disco senza dettagli, tuttavia Galileo scoprì chenon era perfettamente circolare ma presentava il fenomeno delle fasi. La scoperta della fase difu un’ulteriore prova per il modello eliocentrico di Copernico. Fu solo il 28 novembre del 1659 che, grazie alla migliore qualità dei telescopi, Christian ...