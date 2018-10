Giuseppe Conte | nuovo caso su un concorso universitario Pd | “Chiarisca in Aula sul

Rocco Casalino è sparito - l'indiscrezione : Giuseppe Conte lo ha messo a riposo forzato : Ma che fine ha fatto Rocco Casalino ? Il portavoce del premier, Giuseppe Conte , e leader della comunicazione grillina dopo l'audio con minacce ai tecnici del Mef e la gaffe sul Ponte Morandi è ...

Giuseppe Conte e il governo delle buone intenzioni : L’Europa ci boccia la manovra e ci dà degli xenofobi. È prevedibile che il premier putativo venga attivato (è il suo unico vero ruolo) per rassicurare-il-Paese-Popolo con il suo collaudato repertorio di ovvietà sulle buone intenzioni del governo. Più si avanza – danzando sui tweet – verso il default, più Giuseppe Conte ricorda Mahmoud Al Sahaf , il ministro dell’Informazione di Saddam che in diretta sulla Cnn rassicurava ...

Giuseppe Conte - la bomba di fango nella settimana più dura per Lega e M5s : 'Come è diventato professore' : bomba di fango su Giuseppe Conte , nei giorni più delicati per il governo di Lega e M5s . Dalle pagine di Repubblica arriva un affondo piuttosto imbarazzante sul premier: si parla di 'un concorso tra ...

Manovra - Giuseppe Conte : "L’obiettivo è far scendere il debito grazie alla crescita economica" : A meno di 24 ore dalle dichiarazioni del Presidente della Repubblica, e dopo le repliche di Matteo Salvini e di Luigi Di Maio, anche il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è intervenuto per tranquillizzare Sergio Mattarella e i cittadini che hanno più di qualche dubbio sulla Manovra finanziaria.Conte, nel corso di un'intervista al Corriere Della Sera, ha spiegato di non aver visto nulla di male nell'esultanza del Movimento 5 Stelle - ...

Giuseppe Conte : “Niente scontri con la Ue - questa manovra ridà dignità agli italiani” : Il Presidente del Consiglio difende la manovra e nega che vi siano stati scontri interni all'esecutivo: "Abbiamo sempre chiesto al ministro Tria di presentare varie alternative e di tener conto di molteplici variabili. Quella che è prevalsa alla fine, all’esito di attente meditazioni, è una manovra frutto di un lavoro collettivo e pienamente condiviso. Lo dimostra il fatto che siamo giunti alla deliberazione finale senza litigi o ...

Giuseppe Conte - la tempesta dopo la manovra : la clamorosa indiscrezione sulle dimissioni : Crisi scampata? No, forse solo rimandata. Nonostante le rassicurazioni incrociate, pare che i giorni di Giovanni Tria come ministro dell'Economia siano contati. Giovedì sera, pochi minuti dopo l'annuncio del Def con deficit al 2,4% , si sparge la voce delle sue dimissioni rientrate solo per effetto di una telefonata con il presidente ...

Simone Baldelli imita Giuseppe Conte come Ballatini/ Video Instagram - deputato Forza Italia sosia del premier : Simone Baldelli imita Giuseppe Conte come Ballatini. Video su Instagram, il deputato Forza Italia diventa sosia del premier del Movimento 5 Stelle, ironia social (Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 18:08:00 GMT)

Il deputato di Forza Italia con parrucca e trucco : “Salve - sono Giuseppe Conte”. L’imitazione (inquietante) su Instagram : Simone Baldelli, deputato di Forza Italia, ha pubblicato un video su Instagram in cui imita il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, con tanto di trucco e parrucca. “Col governo del cambiamento il peggio deve ancora arrivare” dice un Baldelli piuttosto irriconoscibile. L'articolo Il deputato di Forza Italia con parrucca e trucco: “Salve, sono Giuseppe Conte”. L’imitazione (inquietante) su Instagram proviene da ...

Giuseppe Conte si è formalmente ritirato dal concorso per un posto alla Sapienza : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si è formalmente ritirato dal concorso per un posto di professore all’università La Sapienza di Roma. Della sua partecipazione al concorso si era parlato molto nelle ultime settimane, con un certo clamore: non solo The post Giuseppe Conte si è formalmente ritirato dal concorso per un posto alla Sapienza appeared first on Il Post.

Giuseppe Conte ad Assisi per la festa di San Francesco : Dopo Padre Pio, tocca San Francesco d'Assisi. Sarà infatti il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a rappresentare la Nazione alle celebrazioni per San Francesco patrono d'Italia che si terranno il 4 ottobre ad Assisi. Lo ha annunciato il Sacro convento.Dopo la santa messa e l'accensione della lampada votiva al Santo, il premier parlerà alla Nazione dalla loggia del Sacro convento.Ogni anno una regione a turno riaccende la ...

Augusto Minzolini a Omnibus : 'Giuseppe Conte è un ectoplasma e l'Italia non è il paese dei balocchi' : ' Giuseppe Conte è un ectoplasma, non è possibile mettere tutto nella manovra, non siamo il paese dei balocchi'. Augusto Minzolini , ospite di Omnibus, su La7 è molto critico nei confronti del premier ...

Il discorso di Giuseppe Conte alle Nazioni Unite : Ha parlato di sovranismo e populismo, ha rivendicato il ruolo dell'Italia nella gestione dei migranti del Mediterraneo e ha detto che anche l'ONU dovrà sapersi riformare The post Il discorso di Giuseppe Conte alle Nazioni Unite appeared first on Il Post.

Gene Gnocchi a Conte : “Giuseppe - fai i casting per l’Isola dei famosi così diventi portavoce di Casalino” : Gene Gnocchi, nella consueta copertina satirica a DiMartedì, in onda su La7, si rivolge al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte: “Fai i casting per l’Isola dei famosi, così diventi portavoce di Casalino”. L'articolo Gene Gnocchi a Conte: “Giuseppe, fai i casting per l’Isola dei famosi così diventi portavoce di Casalino” proviene da Il Fatto Quotidiano.