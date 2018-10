Giovani sempre più miopi | colpa dei cellullari e dei social network

Giornata mondiale della vista - Giovani sempre più miopi per colpa della tecnologia : In Italia i miopi sono 15 milioni e il loro numero sta aumentando, in special modo tra i più giovani. La miopia si manifesta, oltre che con la difficoltà di mettere a fuoco le immagini, con emicrania e strizzamento degli occhi dovuto al fastidio derivante dalle fonti di luce. La miopia giovanile colpisce due ragazzi su 10,e l'età di partenza si attesta intorno ai 15 anni. Questo fenomeno è stato collegato alle abitudini dei giovani che passano ...

Sempre più Giovani miopi - colpa di web e vita a chiuso : Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità , Oms, sono 253 milioni i disabili visivi nel mondo, di cui 217 milioni gli ipovedenti e 36 milioni i ciechi. E, entro il 2050, metà della ...

Turismo : per i Giovani vacanza sempre più social e virtuale : Sono le generazioni che incarnano la rottura radicale con il passato iniziata con il nuovo Millennio: Millennials e Generazione Z sono finiti sotto la lente indagatrice di ricercatori ed esperti di marketing anche in ambito turistico. Lo ha fatto di recente l’European Tourism Future Institute (Etfi), con sede in Olanda, specializzato in ricerche finalizzate a delineare strategie, modelli di business e idee per il futuro al servizio di ...

I nuovi tossicodipendenti : sempre più donne - sempre più Giovani

Laurea non fa sempre rima con lavoro : 4 Giovani su 10 senza impiego o sottoccupati : lavoro e istruzione: un binomio che dovrebbe funzionare. Vi avevano fatto credere che il famoso pezzo di carta potesse essere garanzia di futuro stabile? Purtroppo, sembra non essere proprio così ...

Sesso - i vecchi amano come i Giovani e lo fanno sempre con trasporto : «Non si è mai troppo vecchi finché si desidera sedurre e, soprattutto, finché si desidera essere sedotti», recitava Charles Baudelaire, sottolineando un dato di fatto: l' amore non ha età, e in amore gli anni sono un fattore trascurabile o ininfluente, perché non è mai troppo tardi per amare. Oggi s

La popolazione italiana è sempre più anziana e i Giovani si sposano sempre meno : la fotografia dell’Istat : La popolazione residente in Italia sta invecchiando sempre di più e l'età media ha raggiunto ormai i 45,2 anni mentre solo il 13,4% della popolazione ha meno di 15 anni, il 64,1 per cento è tra i 15 e i 64 anni e il 22,6 per cento ha invece 65 anni e più. Tra gli individui di 15-64 anni diminuiscono in maniera sensibile le persone coniugate (3 milioni e 843 mila in meno) a vantaggio di celibi e nubili (più 3 milioni e 90 mila)Continua a leggere

Il declino di Facebook : negli Usa sempre più Giovani lo abbandonano : Facebook sembra non piacere più, almeno agli americani. È questo il risultato, per certi versi clamoroso, che emerge da una ricerca realizza dal Pew Research Center che ha intervistato 4.594 ...

Istat - Italia sempre più vecchia : aumentano gli ottantenni - diminuiscono Giovani e bambini : Alla data della sua morte era la decana d'Italia e d'Europa ed era la seconda persona vivente più longeva verificata al mondo. Ad oggi la piu' anziana d'Italia ha superato i 115 anni e vive in Puglia.

Facebook sempre più vecchio - i Giovani su Snapchat e Instagram : (Foto: Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images) Snapchat si appresta a essere la piattaforma preferita a danno di Facebook, secondo il Guardian, limitatamente al Regno Unito e nella fascia di utenti che va dai 18 anni ai 24 anni di età. A febbraio del 2018 la stessa fonte aveva rilevato un abbandono progressivo dei giovani e un avvicinamento degli over 55 a Facebook. Allo stesso modo e nello stesso periodo, avevamo censito una fuga dei ...

Fumatori sempre più Giovani. Dal 1990 aumentati del 50% i minori che fumano in Europa : I pericoli dati dal fumo delle sigarette sono ormai stati ampiamente evidenziati attraverso centinaia di ricerche scientifiche, che hanno confermato come le sigarette siano a tutti gli effetti un vizio dannoso per la salute che contribuisce all’insorgere di numerose patologie. L’argomento è ancora più caldo se si riferisce all’uso di sigarette in giovane età. Tanti sono gli adolescenti che si avvicinano per la prima volta alle ...

Capitani d'impresa : sempre meno Giovani al comando delle aziende italiane : Teleborsa, - sempre meno giovani al comando delle imprese italiane . Tra marzo 2013 e marzo 2018 le cariche di amministratore nelle imprese del nostro Paese sono cresciute di circa 48mila unità, ma ...

