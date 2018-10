Giovane siciliano colpito da un rarissimo tumore deve essere operato negli USA | famiglia

meteoweb.eu

Un giovane siciliano alla corte dell'Olimpia Milano, saluta la Virtus Augusta Emiliano Romeo. Esordio vincente per il giovane atleta siciliano Giovanni Scuderi nel Boxe a Catania.

(Di domenica 7 ottobre 2018) Luca Cardillo, è un ragazzo 23enne di Giarre (Catania)da un raromaligno ad una gamba, un osteosarcoma. Ladi Luca, dopo varie terapie che il ragazzo ha seguito ma che non hanno portato i benefici sperati, ha lanciato una raccolta fondi. Ecco il racconto della sorella di Luca, Lidia: “Vi racconterò la storia di mio fratello, un comune ragazzo che come tutti noi giovani stava costruendo un futuro, il futuro che ha sempre sognato e meritava: diventare un attore. Frequenta un Accademia di recitazione nella zona di Catania per due anni ma si rende conto che quello che sognava non era esattamente questo. Volevaconosciuto da tutti, voleva mostrare a tutti il suo talento così pensa bene di voler frequentare un’Accademia di Cinecittà (Fondamenta) anche se per unache non gode di una stabilità economica sarebbe stato veramente difficile. A ...