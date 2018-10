Gilardino | nuova vita | riparte dal Rezzato | sarà vice allenatore e direttore tecnico in

Il calciomercato oggi - nuova squadra per l’attaccante Gilardino : Il calciomercato oggi – Alberto Gilardino è pronto a rimettersi in gioco, in arrivo una nuova destinazione per l’attaccante, nelle ultime ore sembrava ad un passo l’accordo con il Monza ma adesso è arrivato un colpo di scena. Il calciatore attualmente svincolato sta valutando la proposta del Pro Piacenza, società di Serie C. Offerto un biennale, la risposta di Gilardino è attesa entro le prossime ore e tutto fa pensare ad una fumata ...