GF Vip | Maurizio Battista lascia la Casa lunedì? “Scelta ponderata e sentita”

Di gesti disgustosi nelle varie edizioni del Grande Fratello Vip ne abbiamo visti molti, Maurizio Battista però entra ufficialmente nella

GF Vip - Maurizio Battista vuole lasciare la Casa : “Scelta ponderata e sentita” : Il comico romano ha confidato di voler uscire dal reality: le motivazioni confidate a Enrico Silvestrin

Maurizio Battista lascia il Grande Fratello Vip 2018?/ La decisione : “Fare questa scelta mi pesa - ma…” : Maurizio Battista vuole abbandonare la Casa del Grande Fratello Vip? Domani sera, a partire dalle 21.25 circa, in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset il terzo appuntamento.(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 10:12:00 GMT)

Maurizio Battista lascia il Gf Vip lunedì sera - ecco cosa sta succedendo : Maurizio Battista lascerà il Grande Fratello Vip lunedì sera? Maurizio Battista vuole lasciare il Gf Vip e potrebbe farlo lunedì sera stesso. Sono giorni che il comico mostra un certo malessere e un’enorme nostalgia di casa e degli affetti. I concorrenti che gli sono più vicino hanno provato a capire cosa sta succedendo, hanno provato […] L'articolo Maurizio Battista lascia il Gf Vip lunedì sera, ecco cosa sta succedendo proviene da ...

Una pugnalata. Così Valerio Merola definisce la nomination ricevuta da Maurizio Battista nel corso dell'ultima puntata del 'Grande Fratello Vip'.

Gf Vip - volano stracci fra Valerio Merola e Maurizio Battista : Sono ore piuttosto particolari queste nella casa del Gf Vip , i concorrenti iniziano a conoscersi e sta diventando sempre più difficile mantenere segrete le antipatie. Ma i primi litigi - come spesso ...

GfVip - tra Valerio Merola e Maurizio Battista volano insulti : Grande Fratello Vip e la prima lite furiosa nella Casa. A poco più di una settimana dall'inizio del reality escono allo scoperto i primi dissapori. E uno dei concorrenti non le avrebbe mandate a dire. ...

Grande Fratello Vip 2018 : Valerio Merola rimane male per la nomination. La reazione di Maurizio Battista : Grande Fratello Vip 2018: all’indomani della puntata di lunedì 1 ottobre già si scardinano gli equilibri stucchevoli della Casa: Valerio Merola è una furia dopo la nomination, anche se rimane pacato. Battista replica piccato! Ma vediamo di capire bene cosa sta succedendo nella Casa più spiata d’Italia anche con dei contributo Video. Grande Fratello Vip 2018: Valerio Merola rimane male per essere stato nominato Valerio Merola, il “Merolone”, ...

Valerio Merola attacca Maurizio Battista al GF Vip 2018 : “Per me sei morto” : Valerio Merola contro Maurizio Battista al Grande Fratello VIP Valerio Merola ha attaccato Maurizio Battista! Cosa è successo? Al Grande Fratello VIP 2018, cominciano a sorgere i primi attriti e questa volta i protagonisti di una accesa discussione sono stati Maurizio e Valerio. Quest’ultimo ha utilizzato un linguaggio piuttosto colorito per descrivere il comico, reo […] L'articolo Valerio Merola attacca Maurizio Battista al GF VIP ...

Grande Fratello Vip Valerio Merola a Maurizio Battista:"Per me sei un uomo morto". Dopo le ultime nomination nella casa del

Grande Fratello Vip 2018 - eliminati e nomination/ Notte tranquilla per Lory Del Santo - Valerio vs Maurizio : Cosa è successo nella seconda puntata del Grande Fratello Vip 2018? Lory Del Santo entra nella casa, Lisa Fusco perde al televoto e Valerio, Elia, Ivan e Jane in nomination.(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 16:16:00 GMT)

Valerio Merola deluso da Maurizio Battista al Grande Fratello Vip 3 : Maurizio Battista contestato da Valerio Merola al GF Vip 3 Non c’è pace per il nuovo gruppo dei cavernicoli al Grande Fratello Vip 3. Valerio Merola, Maurizio Battista, Enrico Silvestrin, Benedetta Mazza, Giulia Salemi, Elia Fongaro e la Marchesa D’Aragona hanno lasciato ieri sera la parte agiata della casa per vivere una settimana nella caverna. Valerio Merola poche ore fa ha espresso tutta la sua frustrazione per la nomination ...

LORY DEL SANTO AL GRANDE FRATELLO Vip 3 DOPO LA MORTE DI LOREN/ Maurizio Battista non approva la scelta : LORY Del SANTO al GRANDE FRATELLO Vip 2018, video. Entra nella Casa e si confronta con gli altri concorrenti. Maurizio Battista non approva la scelta della regista(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 23:40:00 GMT)