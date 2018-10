Gf Vip 2018 | Francesco Monte prende in giro Giulia Salemi? La frase che non piace

Grande Fratello Vip 2018 - Maurizio Battista lascia la casa : Un concorrente del Grande Fratello Vip pare stia per lascia re la casa più spiata d'Italia . E l'abbandono del gioco potrebbe avvenire proprio lunedì in diretta tv. I motivi sarebbero diversi: da un ...

Grande Fratello Vip 2018 - lunedì un concorrente abbandonerà la Casa. Ecco cosa sta succedendo : Un concorrente del Grande Fratello Vip pare stia per lasciare la casa più spiata d'Italia . E l'abbandono del gioco potrebbe avvenire proprio lunedì in diretta tv. I motivi sarebbero diversi: da un ...

Grande Fratello Vip 2018 - Eleonora Giorgi : «Ho visto Zucchero zozzone e ubriaco». Poi si stoppa : Eleonora Giorgi Quando i concorrenti del Grande Fratello Vip dicono di dimenticarsi talvolta di essere ripresi 24h su 24h evidentemente non mentono. È successo ad Eleonora Giorgi , incappata in queste ore in uno scivolone. Quando la cosiddetta Marchesa Daniela Del Secco D’Aragona nomina Zucchero , la Giorgi racconta un aneddoto davvero poco edificante per il cantante: “Sapessi Zucchero come l’ho visto : zozzone , tutto ...

Grande Fratello Vip 2018 - Ivan Cattaneo lo stuzzica su Cecilia Rodriguez e Monte sbotta : «A tutto c’è un limite» : Francesco Monte e Elia Fongaro Aria di maretta nella casa di Grande Fratello Vip 2018 . Dopo l’unione di tutti i concorrenti nella stessa casa, si fanno sentire i primi malumori. In particolare a sbotta re è Francesco Monte . In una chiacchierata con Elia Fongaro e Silvia Provvedi, il ragazzo lascia trasparire un certo fastidio verso le continue battute di Ivan Cattaneo . Il cantante avrebbe ironizzato sul fatto di essere nato il 13 marzo ...

Lory Del Santo al Grande Fratello Vip 2018/ Brindisi per lei durante la cena di "famiglia" : accolta da tutti? : Lory Del Santo ha iniziato il suo percorso al Grande Fratello Vip 2018 tra polemiche e dubbi ma un Brindisi per lei durante la cena di "famiglia" sembra aver risolto tutto.(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 13:30:00 GMT)

Grande Fratello Vip 2018 : «La Marchesa D'Aragona non è nobile - vendeva le creme». Le prove a Pomeriggio 5 : Daniela Del Secco D'Aragona è davvero una Marchesa ? Nobiltà e misteri al Gfvip. Da quando è entrata nella casa più spiata d'Italia non si parla d'altro: Daniela Del Secco D'Aragona è davvero una ...

Grande Fratello Vip 2018 : Francesco Monte e Giulia Salemi si avvicinano : Giulia Salemi e Francesco Monte Sta nascendo del tenero tra Giulia Salemi e Francesco Monte. Complice una serata in caverna organizzata dalla “Marchesa” Daniela del Secco di Aragona, i due concorrenti di Grande Fratello Vip 2018 hanno passato del tempo insieme e non si sono mai staccati l’uno dall’altra. Giulia, che non poteva stare con Francesco nella casa agiata per via della divisione in gruppi, ha riabbracciato contenta l’ex ...