Getta la figlia di 6 anni dal balcone | l' uomo aveva perso la patria potestà | ha rischiato

Gettano acido contro il genero “troppo vecchio per la figlia” : coppia scarcerata : La figlia degli imputati ha 21 anni, il genero 48. Per spingerli a interrompere la relazione i genitori di lei avrebbero insultato e aggredito l’uomo in diverse occasioni fino a farlo sfregiare con l’acido. Gli autori materiali delle aggressioni, registrate in Toscana e poi a Torino, non sono stati rintracciati.Continua a leggere