ilfattoquotidiano

: Geotermia, in Toscana comitati e Comuni rallentano il Pd: “Stop ai lavori per le nuove centrali, prima regole preci… - fattoquotidiano : Geotermia, in Toscana comitati e Comuni rallentano il Pd: “Stop ai lavori per le nuove centrali, prima regole preci… -

(Di domenica 7 ottobre 2018) La corsa alla? Inil Pd ci ripensa: avanti, sì, ma con giudizio. Da una parte restano le opportunità economiche date dall’energia del sottosuolo, ma dall’altra ci sono i cittadini, le tutele del paesaggio, dell’ambiente, della salute. Così il Partito democratico ha presentato in consiglio regionale una proposta di legge per la sospensione temporanea dei procedimenti in corso. Insomma una nuova moratoria, dopo quella di sei mesi del 2015. La maggioranza chiede del tempo per elaborare un testo “che regoli l’attività delle centrali l’attività delle centrali già esistenti e di quelle che potranno essere realizzate in futuro e che soprattutto disciplini le modalità di gestione e le ricadute sui territori perseguendo due, fondamentali obiettivi”. “Più lavoro e più ambiente” sintetizzano i consiglieri regionali Leonardo Marras, ...