Genova non riesce a ripartire e gli sfollati insieme ai camalli sfileranno in corteo

Genova - Autostrade : piani demolizione ponte non legati sicurezza : Roma, 7 ott., askanews, - Autostrade per l'Italia precisa che i passati progetti di demolizione del ponte Morandi a partire dal 2001 'non sono mai stati definiti in relazione ad eventuali rischi per ...

Bucci “Rinuncio al mio compenso da Commissario”/ Ultime notizie - il sindaco di Genova non vuole i 200mila euro : Genova, Bucci commissario “Nuovo ponte in 12-16 mesi”. Ultime notizie, gli auguri del ministro dell'interno, Matteo Salvini “Buon lavoro al sindaco”(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 15:35:00 GMT)

Genova - a 51 giorni dal crollo - non c'è ancora il nome del Commissario alla ricostruzione : Questione di ore e formalizzeremo la nomina di Claudio Andrea Gemme, è l'assicurazione del vice presidente del Consiglio Di Maio, anche se nel frattempo erano salite le quotazioni del sindaco Marco ...

Genova - il commissario che non c'è : Lunedì mattina l'annuncio del premier su Facebook: "Nelle prossime ore formalizzerò la nomina del commissario per la...

Audio Casalino - il portavoce chiede scusa : 'Non volevo offendere le vittime di Genova' : ... quindi se per caso dovesse venir fuori che all'ultimo ci dicono che i soldi non li abbiamo trovati, nel 2019 ci concetreremo a far fuori tutti questi pezzi di m… del ministero dell'Economia", conc

Audio Genova - Casalino si scusa : «Non ho mai voluto offendere le vittime» : Rocco Casalino, portavoce di Palazzo Chigi, interviene dopo la diffusione del suo Audio su Genova dello scorso 16 agosto con una nota ufficiale: «Sento di dover chiedere scusa per...

Genova - Toti : 'Decreto non va - servono più soldi' : Il ministro Salvini incontra gli sfollati: 'Nomi per il commissario ci sono, tocca a Conte decidere, spero entro oggi'. Per il governatore Claudio Gemme, manager di Fincantieri, sarebbe quello giusto -...

Casalino - spunta un audio dopo la tragedia di Genova : "Mi è saltato Ferragosto" | Ora le scuse : "Non volevo offendere" : Il messaggio vocale risale al 17 agosto e sarebbe stato mandato a una decina di giornalisti che assediavano di telefonate il portavoce di palazzo Chigi

Genova - Toti a Toninelli : "Non ci serve un ponte per giocare a bocce e fare grigliate" : Il governatore della Liguria, Giovanni Toti, non è affatto soddisfatto del decreto approvato per Genova ed esprime tutto il suo disappunto nei confronti del ministro dell’Infrastrutture Danilo Toninelli tramite Facebook. "Caro ministro Toninelli - scrive il presidente della Regione Liguria - , se vuole davvero ridare dignità ai genovesi, cominciamo evitando di proporre ponti dove giocare a bocce e fare grigliate. Dignità fa rima con verità, ...

Il Giornale pubblica un altro audio di Casalino - inviato all'indomani della tragedia di Genova : "Mi è saltato Ferragosto - non mi stressate" : A poco più di una settimana dalla diffusione dell'audio in cui minacciava di "fare fuori" i tecnici del ministero dell'Economia se non avessero trovato le risorse per il reddito di cittadinanza spunta un'altra registrazione, inviata da Rocco Casalino, portavoce del premier, a una decina di giornalisti. I toni sono gli stessi della precedente, ma l'argomento è diverso. L'audio, infatti, è stato inoltrato pochi giorni dopo il ...

Genova : 500 Moto a Certosa per non dimenticare il Ponte Morandi : Oltre cinquecento partecipanti al Distinguished Gentleman's Race hanno invaso pacificamente le strade di Certosa, negozi aperti ed una raccolta di soldi per gli sfollati di Via Porro -