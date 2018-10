Genoa | Piatek come Batistuta | l’incredibile record “pareggiato”

Diretta/ Genoa Parma (risultato finale 1-3) streaming video Dazn : non basta il solito Piatek : Diretta Genoa Parma, info streaming video Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca a Marassi per l’ottava giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 14:20:00 GMT)

Genoa " PARMA 1-2 - 27'PT - - MARCATORI : AL 5 PT PIATEK AL 15 PT RIGONI 26 PT SILIGARDI - LA CRONACA LIVE A CURA DI ANDREA BELLETTI : ... 27'PT, , MARCATORI: AL 5 PT PIATEK AL 15 PT RIGONI 26 PT SILIGARDI, LA CRONACA LIVE A CURA DI ANDREA BELLETTI sembra essere il primo su Stadio Ennio Tardini PARMA....

Gol Piatek - Genoa in vantaggio al primo pallone toccato dal suo centravanti : il polacco è inarrestabile [VIDEO] : Gol Piatek – È davvero incredibile: settima partita consecutiva in cui Piatek va in gol. L’ultimo a fare una cosa del genere è stato Batistuta. Il polacco al primo pallone toccato ha battuto Sepe con un colpo di testa su assist di Lazovic. Per il momento tutto ciò che passa da Piatek viene trasformato in oro. Genoa già in vantaggio dopo pochi minuti di gioco. He will score goals, he will score them all! Piatek on fire ...

Calciomercato Genoa - Piatek via a giugno : ecco i nomi per il sostituto [FOTO] : 1/6 Tano Pecoraro/LaPresse LaPresse/ ...

Calciomercato Genoa - Piatek apre alla cessione! : Calciomercato Genoa – L’attaccante Paitek è sicuramente un grande protagonista del campionato di Serie A, il polacco è finito nel mirino dei maggiori club in Italia ed all’estero, il calciatore apre ad una possibile cessione, ecco l’intervista a DAZN: “il record di Batistuta? Sarà difficile raggiungere il suo record e segnare nei primi undici match. Nelle prossime partite avrò di fronte squadre come Juve e ...

Genoa - Piatek : “Obiettivo 38 gol stagionali. Futuro? Non so dove sarò tra sei mesi” : Genoa Piatek FUTURO / Krzysztof Piatek vuole continuare a stupire tutti. Intervistato ai microfoni di ‘DAZN’, l’attaccante del Genoa ha parlato dei suoi obiettivi stagionali. Il primo è quello di provare a eguagliare Gabriel Batistuta, a segno per undici giornate consecutive nella stagione 1994/95: “Sarà difficile raggiungere il record di Batistuta e segnare nei primi […] L'articolo Genoa, Piatek: “Obiettivo ...

Piatek spaventa i tifosi del Genoa : “tra sei mesi non so dove giocherò” : Piatek sta facendo divertire i tifosi del Genoa in questa prima fase della stagione in Serie A, il futuro però è incerto “L’anno scorso ero sicuro che sarei andato in un campionato migliore. Ora sono arrivato qua solo da due mesi e mezzo e non so dove sarò tra altri sei”. Krzysztof Piatek fa tremare i tifosi del Genoa. Intervistato da DAZN ha mostrato una certa perplessità su quale sarà il proprio futuro tra sei mesi, vale a dire al ...

Genoa - Piatek fa impazzire tutti : piace a Juve - Inter e Roma - ma… : Piatek FA impazzire tutti- Si scrive Krzysztof Piatek, si legge “gol”. Un inizio di stagione esaltante per l’attaccante del Genoa, attuale capocannoniere della Serie A. Tecnica, senso del gol e strapotere fisico. L’attaccante polacco ha già catturato su di se tutte le attenzioni delle big italiane, ma anche Europee. Un impatto devastante sul campionato italiano e […] L'articolo Genoa, Piatek fa impazzire tutti: ...

Genoa - super-Piatek convocato nella Polonia : Krysztof Piatek ha conquistato la Nazionale a suon di gol col suo Genoa, il calciatore sarà al fianco di altri “italiani” quali Milik, Linetty, Szczesny e Zielinski Il ct della Polonia, Jerzy Brzeczek, ha convocato 27 giocatori per le due sfide di Nations League contro Portogallo e Italia, in programma per l’11 ottobre e il 14 ottobre. nella lista c’è anche il capocannoniere della Serie A Krysztof Piatek. Questo ...

Calciomercato Genoa - l’innesto a sorpresa e la contropartita della Juventus per Piatek : così può cambiare l’11 [FOTO] : 1/15 Foto LaPresse ...

Genoa : occhi Barcellona su Piatek : Genoa– E’ bastato un avvio di stagione a razzo per finire sotto la lente d’ingrandimento dei maggiori club europei. Krzysztof Piatek, 23 anni, è il vero protagonista di questo inizio di campionato: 6 partite, 8 gol, numeri spaventosi per il bomber “pistolero”. Dalla Spagna: c’è il Barcellona Nemmeno il tempo di godersi l’attaccante che i […] L'articolo Genoa: occhi Barcellona su Piatek proviene da Serie A News Calcio - Notizie in ...

Genoa - Criscito : “Piatek è incredibile. Obiettivo? Ora arrivano le gare difficili” : Parole di capitano quelle di Mimmo Criscito. Il giocatore del Genoa ha voluto caricare i suoi parlando in occasione dell’evento “Birra Peroni”, nuovo sponsor del club di Preziosi. Il napoletano ha inizialmente parlato di Piatek, giocatore che ha impressionato tutti in questo avvio di campionato: “Piatek? E’ un grande giocatore, si vedeva già in estate […] L'articolo Genoa, Criscito: “Piatek è ...

Genoa - agente Piatek : “Non pensiamo al futuro - deve restare tranquillo” : Tutti ai piedi di Krzysztof Piatek in casa Genoa. L’attaccante polacco sta trascinando i rossoblu a suon di gol (ben 8 in 6 partite) e ha già stupito tutti. Una media gol del genere non può che attirare l’attenzione dei maggiori club di Serie A e non solo: la Juventus, ad esempio, ha già avviato i […] L'articolo Genoa, agente Piatek: “Non pensiamo al futuro, deve restare tranquillo” proviene da Serie A News Calcio - ...

Genoa - l’agente di Piatek conferma le voci di calciomercato : La vera rivelazione di questo inizio di stagione in Serie A è sicuramente l’attaccante Krzysztof Piatek, calciatore del Genoa ha già messo a segno 8 reti, il polacco è finito nel mirino dei principali club. Importanti indicazioni da parte dell’agente del calciatore in un’intervista a SportNews.eu: “Proprio perché si tratta di un periodo cosi performante per Krzysztof, in queste ore abbiamo deciso insieme di non ...