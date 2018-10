Genoa-Parma 1-3 | le pagelle di CalcioWeb FOTO ...

Gol e spettacolo al “Ferraris” : il Parma rimonta il Genoa e conquista i tre punti [FOTO] : 1/68 Foto LaPresse - Tano Pecoraro 07 10 2018 Genova - (Italia) Sport ...

Genoa-Parma - finisce 1-3| : Primo tempo vivace, con 5 gol segnati nei primi 35 minuti (uno annullato). Nessuna novità nella ripresa.

Il Parma vince 3-1 in casa del Genoa : gol e spettacolo a Marassi : Il Parma di Roberto D'Aversa, nonostante due grandi assenze come Gervinho e Inglese, vince per 3-1 in rimonta sul campo del Genoa di Davide Ballardini che era passato in vantaggio con il gol del solito Piatek, al settimo gol in sette partite disputate. Le reti di Rigoni, gol dell'ex, di Siligardi e di Ceravolo, però, hanno permesso ai ducali di ribaltare la partita e di prendersi tre punti importanti per la classifica. La partita di oggi è stata ...

Highlights Serie A : Genoa-Parma 1-3 Video Gol - Pagelle e tabellino del match : Ecco a voi i Video e gli Highlights tra Genoa Parma di Domenica 7 ottobre alle ore 12:30, sfida valida per l’ottava giornata della Serie A 2018/2019. Genoa-Parma- Parte subito forte il Genoa: pronti via e padroni di casa subito in vantaggio grazie al gol di Piatek su perfetto colpo di testa, da segnalare l’assist […] L'articolo Highlights Serie A: Genoa-Parma 1-3 Video Gol, Pagelle e tabellino del match proviene da Serie A News ...

Questo Parma è uno spettacolo : Genoa annichilito - D’Aversa “vede” la zona Europa : Super Piatek non basta al Genoa per far fuori il Parma scatenato di Questo inizio di stagione: 3-1 per i ducali a Marassi Il Parma vince, in rimonta, 3-1 a Marassi contro il Genoa in trasferta, nell’anticipo dell’ora di pranzo dell’ottava giornata di Serie A e sale a 13 punti in classifica, scavalcando gli uomini di Ballardini che restano fermi a 12. E la squadra di D’Aversa era priva della sua coppia-gol ...

Calcio - anticipo Genoa-Parma 1-3 : 14.26 Colpo del Parma che a Marassi batte 3-1 il Genoa e sale a 13 punti. Genoa subito avanti col solito Piatek che,servito da Lazovic,insacca di testa al 6'.Il Parma non si scompone e trova il pari con Rigoni servito da Siligardi al 16'. Ed è Siligardi con una penetrazione personale a portare il Parma in vantaggio al 28'. Al 30' Barillà lancia Ceravolo ed è 1-3. Al 36' gol annullato al Genoa dal Var (fuorigioco Criscito). Nella ripresa il ...

Gol Siligardi - il Parma ribalta il Genoa [VIDEO] : Clamoroso al “Ferraris”: il rimaneggiato Parma ha ribaltato la partita contro un Genoa che difende malissimo. Dopo il pari di Rigoni, ci hanno pensato Siligardi e Ceravolo a portare in vantaggio i crociati con due gol bellissimi. In estrema difficoltà la difesa del Grifone, le cui maglie sono fin troppo larghe. Ecco la splendida rete di Siligardi. #SerieA Parma RENVERSE LE SCORE !! Déjà 3 buts dans ce #GenoaParma 1-2 ...

Genoa-Parma 1-3 La Diretta Annullato un gol a Criscito : Genoa e Parma si misurano quest'oggi a Marassi nel match domenicale delle ore 12.30: vanno in campo due delle più belle sorprese di questo inizio di torneo, con i rossoblù reduci dalla prima vittoria ...

Genoa-Parma 1-3 LIVE Primo tempo : LA CRONACA DELLA PARTITA Primo tempo 38' Stulac si invola centralmente, la sua conclusione è bassa e centrale, para facile Radu. 35' Criscito aveva trovato il gol del 2-3 ma dopo il consulto del var ...

