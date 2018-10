Genoa | confronto nelle ultime ore | ecco la decisione su Ballardini

calcioweb.eu

(Di domenica 7 ottobre 2018) Si sta giocando la giornata valida per il campionato di Serie A, nel lunch match sono scese in campoe Parma, partita ricca di emozioni e che si è conclusa sul punteggio di 1-3. Brutta sconfitta per il club rossoblu ma la classifica per il momento non preoccupa, posizione però merito del momento magico di Piatek per il resto grossi dubbi sulla forza della squadra.ore è andato in scena unin casaper valutare la posizione del tecnico, per adesso laè stata quella di confermare l’allenatore. Ma non saranno concessi nuovi passi falsi, pronto Davide Nicola. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articoloore:lasuCalcioWeb.