Gattuso | ' C' è ancora la spia nel Milan | visto che con Romagnoli'

Gattuso ancora osservato speciale. Ma il Milan è con lui : Tuttavia, sottolinea La Gazzetta dello Sport di oggi, la sensazione è che Rino resterò ancora un osservato speciale. Il tecnico rossonero continua ad avere più di un fucile puntato contro imbracciato ...

Milan - Suso : 'Ci manca mentalità da grande squadra - ma Gattuso non ha colpe. E la Champions è ancora possibile' : 'manca mentalità da grande squadra? Sono d'accordo con il mister'. Inizia così la lunga intervista concessa da Suso a Sky Sport , l'esterno spagnolo analizza i limiti del Milan: 'Il gioco da grande squadra ce l'abbiamo, così come tutto il resto, ma non la mentalità . Come quando dobbiamo gestire il vantaggio o stare più ...

Gattuso ancora deluso dal suo Milan : “la gara di ieri mi fa riflettere” : Gattuso non riesce a darsi pace dopo il pari in casa del Cagliari da parte del suo Milan, una partita non certo eccellente dei suoi uomini “Dopo la partita col Cagliari c’è tantissima delusione, ma bisogna continuare a lavorare. Per diventare una squadra al 100 percento bisogna migliorare“. Rino Gattuso si esprime così, ai microfoni di Milan Tv, all’indomani del pareggio alla Sardegna Arena. “Quella di ...

Milan - Gattuso frena Caldara : deve ancora studiare : Mattia Caldara, 24 anni. LaPresse A scanso di equivoci, quando si parla di lui è sempre meglio partire dalle parole di Gattuso: "È una spanna sopra gli altri". Il soggetto è Mattia Caldara e Rino, ...

Milan - Gattuso : “dobbiamo ancora migliorare” : “Alla 2/a giornata non si può parlare di svolta, c’era rammarico per la sconfitta di Napoli, ma non eravamo da buttare via in quella partita. Ci sono squadre che quest’anno si sono rafforzate, lo abbiamo fatto anche noi. Forse perché ci sono io in panchina, che sono giovane, ma viene messo in discussione tutto”. Così Rino Gattuso commenta a Sky la vittoria del Milan sulla Roma. “abbiamo dimostrato di saper ...

Diretta/ Milan Roma (risultato finale 2-1) streaming video tv Sky : Gattuso - "Il meglio deve ancora venire" : Diretta Milan Roma, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. A San Siro altro big match in Serie A, i rossoneri arrivano dalla sconfitta del San Paolo(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 00:12:00 GMT)

Serie A - Gattuso : "Milan - il meglio deve ancora venire. Continuiamo così" : Durante il match ha continuato a spingere i suoi sotto la pioggia battente. A fine partita è corso ad abbracciare i giocatori uno dopo l'altro. Rino Gattuso ora si gode il successo sulla Roma arrivato ...

Milan - Gattuso : 'Avevamo pensato a Vidal. A centrocampo faremo ancora qualcosa' : ROMA - Rino Gattuso non può che essere soddisfatto del mercato dopo il doppio colpo Caldara-Higuain. E poco importa se avrà poco tempo per registrare il nuovo assetto difensivo con il giovane ex ...