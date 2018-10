Frontalieri disoccupati alla ricerca del lavoro

swissinfo.ch

: RT @tvsvizzera: Per i #frontalieri disoccupati c'è la possibilità di iscriversi agli uffici regionali di collocamento svizzeri. Una possibi… - alcinx : RT @tvsvizzera: Per i #frontalieri disoccupati c'è la possibilità di iscriversi agli uffici regionali di collocamento svizzeri. Una possibi… - tvsvizzera : Per i #frontalieri disoccupati c'è la possibilità di iscriversi agli uffici regionali di collocamento svizzeri. Una… -

(Di domenica 7 ottobre 2018) "In Ticino - ci racconta ancora Stefano Rizzi, capo della Divisione economia del Canton Ticino " non esiste un fenomeno diiscritti in disoccupazione". Motivi possibili? "L'...