Francisco Buselli presenta “No Soy Un Mendigo” | il secondo singolo in radio dopo“Siempre

(Di domenica 7 ottobre 2018)“No Soy Un, ilinTu” Il brano pop-latino “No soy un, interamente scritto da Francesco(parole e musica), nasce da un idea di creare un brano ballabile e orecchiabile, ma nello stesso tempo con un contenuto profondo… Una storia d’amore, come spesso raccontano i brani latini, dove non solo l’aspetto esteriore edestetico serve per far nascere un amore, ma sopratutto quello che c’è dentro in ognuno di noi……”…mirame no soy un mendigo, quiero solo un poco de tu amor….” La carriera di cantautore di Francesco, in arteinizia discograficamente nel 2001 con un disco di 14 brani scritto in collaborazione con il compositore dei Tazenda, Luigi Marielli. Ne segue un anno intero di esperienze live, dove ha affiancato il tour dei Tazenda aprendone alcuni ...