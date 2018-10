Francesco Monte prende in giro Giulia Salemi? Vicini solo in amicizia

Gf Vip 2018 - Francesco Monte prende in giro Giulia Salemi? La frase che non piace : Bugie di Francesco Monte su Giulia Salemi? Ecco cosa è successo al Grande Fratello Vip 3 Francesco Monte sta prendendo in giro Giulia Salemi? Al Gf Vip 2018 vengono dette delle frasi che, al di fuori della Casa, scatenano il putiferio! Come l’ultima dell’ex tronista su Giulia. Le fan dell’influencer non hanno apprezzato quello che […] L'articolo Gf Vip 2018, Francesco Monte prende in giro Giulia Salemi? La frase che non ...

TERESANNA PUGLIESE/ Foto - le nozze con Giovanni Gentile dopo la liaison con Francesco Monte (Domenica Live) : TERESANNA PUGLIESE e Francesco Monte si sono lasciati da un po'. Lei ha trovato l'amore in Giovanni, che a sposato lo scorso settembre. Lo racconta oggi a Domenica Live.(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 12:54:00 GMT)

FARIBA TEHRANI - LA MADRE DI GIULIA SALEMI/ "È sempre stata innamorata di Francesco Monte" (Domenica Live) : FARIBA TEHRANI ospite a Domenica Live: la MADRE di GIULIA SALEMI ripercorre le tappe della sua vita di moglie e mamma in un Paese straniero. Infine il giudizio sulla figlia 23enne.(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 12:05:00 GMT)

Grande Fratello Vip - Francesco Monte parla di Paola Di Benedetto e lei : «Nella realtà è molto diverso da come appare in tv» : Francesco Monte non si fa scrupoli a parlare delle sue ex nella casa del Grande Fratello Vip. Per Paola Di Benedetto, conosciuta all'Isola dei Famosi, ha sottolineato di aver provato solo...

Francesco Monte contro Ivan Cattaneo al GF Vip : “A tutto c’è un limite” : Grande Fratello Vip: Francesco Monte infastidito da Ivan Cattaneo All’interno della Casa del Grande Fratello Vip ‘l’amicizia’ tra Francesco Monte e Ivan Cattaneo potrebbe essere già arrivata al capolinea. Se fino a qualche giorno fa l’ex tronista ha baciato sulle labbra l’artista, e quest’ultimo ha approfittato infilandogli la lingua in bocca, Ivan Cattaneo ha esagerato riguardo una situazione che ...

Teresanna Pugliese - Francesco Monte : “Innamorato? Un parolone” : Francesco Monte parla di Teresanna Pugliese al Grande Fratello Vip Francesco Monte è in assoluto uno dei protagonisti di questa edizione del Grande Fratello Vip. L’ex tronista di Uomini e Donne si porta sulle spalle numerosi gossip e numerosi scandali, e durante la sua permanenza nella Casa più spiata d’Italia ne sta tranquillamente parlando con i suoi coinquilini. E’ accaduto anche oggi quando durante alcune confidenze con ...

Francesco Monte : "Cattaneo mi ha infilato la lingua in bocca" : "Ivan prima mi ha infilato la lingua in bocca! Capite? Hahahahah dai è impazzito ma non è normale che una persona mi infila la lingua". A dirlo è Francesco Monte a Giulia Salemi. Una confessione che ha lasciato perplessa la stessa Giulia. I due, infatti, ieri si erano appartati e subito sono scattate coccole e baci hot.A questo punto è arrivata la dichiarazione inaspettata di Monte. Ma Giulia Salemi non sembra esserci rimasta particolarmente ...

Francesco Monte HA BESTEMMIATO? RISCHIO SQUALIFICA/ La maledizione del reality show (Grande Fratello Vip 2018) : FRANCESCO MONTE ha bestemmiato al Grande Fratello Vip 2018? Il concorrente rischia ora la SQUALIFICA dopo la segnalazione di alcuni utenti sul Twitter.(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 17:58:00 GMT)

GF VIP 3 - Francesco Monte parla di Tale e Quale Show : "Mi chiamarono loro" : Francesco Monte a Tale e Quale Show: leggenda metropolitana o viaggio interrotto in partenza? Durante la scorsa estate, in pieno periodo di casting per le produzioni televisive autunnali, era ventilata la notizia a proposito della partecipazione dell'ex tronista pugliese ai provini per il varietà del venerdì sera di Rai 1. Notizia confermata dallo stesso Monte, ora chiuso all'interno della casa del Grande Fratello Vip, che durante una ...

GF Vip : Francesco Monte parla del provino a Tale e Quale Show : Tale e Quale Show, Francesco Monte: il ricordo del provino al GF Vip Prima che il cast del GF Vip venisse rivelato, si è abbondantemente parlato del provino fatto da Francesco Monte per Tale e Quale Show. Non si conoscono bene i dettagli dell’esito del provino fatto dall’ex tronista di Uomini e Donne. Alcune voci davano per scontato che non avesse semplicemente superato le fasi iniziali dei casting, mentre altre dicevano che era ...