FR | esplosione in uno spazio commerciale | nessun ferito

Belluno - esplosione in un cantiere vicino alla stazione : tre operai gravemente ustionati : Stavano lavorando attorno al carrello ferroviario quando è esploso il vano motore di un macchinario con gru utilizzato per la manutenzione dei binari: tre operai sono rimasti feriti, riportando diverse ustioni, uno in modo grave, nelle vicinanze della stazione di Belluno. I vigili del fuoco sono intervenuti con tre squadre per mettere in sicurezza il mezzo e prestare i primi soccorsi: l’operaio più grave è stato trasportato con ...

