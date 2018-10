Forte terremoto ad Haiti | molti feriti Crollata anche una chiesa

Terremoto Catania - tanta paura a Biancavilla : "Devastante - mai sentito così Forte" : A Biancavilla la paura è stata davvero tanta. Il comune del Catanese è uno dei più vicini all'epicentro del Terremoto, di magnitudo 4.8, che ha colpito sabato notte la Sicilia e quello che assieme a ...

Terremoto nella notte a Catania - quattro scosse : la più Forte magnitudo 4.8. Crolli e feriti - la gente dorme in strada : forte scossa di Terremoto di magnitudo 4.8 confermata dall'Ingv nel Catanese e avvertita tra Messina e Ragusa bella notte. L'allarma si diffonde via social e notte in strada per migliaia di...

