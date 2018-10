Forte maltempo in Campania | fango | smottamenti e crolli ad Ercolano per un nubifragio

Maltempo Roma : Forte pioggia nella Capitale - 90 interventi dei vigili del fuoco : Dalle 8 di questa mattina i vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma hanno effettuato circa 90 interventi legati alle forti piogge cadute sulla Capitale. Si segnalano allagamenti di sottopassi con persone in difficolta’ soccorsa e messe in sicurezza. In via della Giustiniana al 906 l’esondazione di un canale ha creato problemi agli occupanti di un resort: sono stati gli uomini del nucleo Saf (Speleo alpino fluviale) e i ...

Allerta meteo Campania : Forte maltempo dalle prossime ore - rischio nubifragi : Allerta meteo Campania: intense precipitazioni in arrivo dal Mar Tirreno. Probabile fase di forte maltempo. La risalita della depressione responsabile della forte ondata di maltempo degli ultimi...

Previsioni Meteo - la prossima settimana avremo Forte maltempo in tutt’Italia : rischio alluvioni da Nord a Sud per una nuova tempesta sul Mediterraneo : Diversi sistemi di tempeste hanno portato grande instabilità su parti del Mediterraneo nelle ultime settimane e questo modello sembra continuare anche durante la prossima settimana, la seconda del mese di ottobre. Una tempesta al momento sta portando pioggia e temporali in Italia, incluse Calabria, Sicilia e Sardegna, oltre alla Corsica. Le alluvioni al Sud sono state tali da provocare vittime in Calabria, danni a case ed aziende, notevoli ...

Allerta Meteo - Estofex prolunga l’allarme per il Forte maltempo al Sud : rischio alluvioni ancora alto soprattutto in Calabria - grandine - tornado e forti venti : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) lancia nuovi e pesanti avvisi sul maltempo che continua a imperversare sul Sud Italia. Sono state, infatti, emesse allerte Meteo di livello 1 e 2 per l’Italia meridionale per alluvioni lampo e, in misura minore, per grandine di grandi dimensioni, tornado e forti raffiche di vento. Stessi livelli di Allerta per il Mar Ionio per grandine di grandi dimensioni, tornado e forti ...

Forte ondata di maltempo in Calabria : famiglia dispersa nel Lametino - ricerche in corso : Una violenta ondata di maltempo ha investito la Calabria dal tardo pomeriggio di ieri: nel Lametino sono in corso in queste ore le ricerche di una famiglia composta da una madre con i suoi due figli. La donna si trovava a bordo della sua auto nella zona di San Pietro Lametino (CZ), insieme ai due bambini quando è stata sorpresa dal Forte temporale. Sono immediatamente scattate le ricerche da parte di Carabinieri, Polizia, Vigili del Fuoco e ...

Allerta meteo Estofex : Forte maltempo - rischio alluvioni e grandinate al Sud : Allerta meteo Estofex - Situazioni di forte criticità al Sud. Allerta meteo - Il centro meteorologico europeo Estofex, ha emanato un bollettino di Allerta meteorologica (livello 2 su massimo di...

Maltempo - Forte vento in Calabria : scoperchiato tetto di una chiesa : Maltempo in Calabria, in particolare sul versante jonico. A causa delle forti raffiche di vento, a Rocca di Neto, nel crotonese, è stato scoperchiato il tetto della chiesa della Madonna di Setteporte. Detriti e calcinacci sono finiti all’interno dell’edificio dove sono intervenuti vigili del fuoco e volontari che hanno recuperato le statue e la tela del quadro della Madonna. Il Maltempo ha interessato anche Corazzo, frazione di ...

Forte ondata di maltempo prevista per tutto il weekend. Un vortice temporalesco in arrivo al sud : In questi giorni un vortice ciclonico collocato nei pressi della Tunisia sta portando forti ondate di maltempo al Sud e sulle isole maggiori. Lo stesso vortice nel corso del weekend salirà di nuovo verso il mar Tirreno condizionando il tempo su tutta Italia centrale.Gli esperti di Meteo.ittemono però che il peggio non sia ancora arrivato. Col passare delle ore infatti, il vortice continuerà ad essere alimentato dal calore ...

Allerta Meteo - Forte maltempo al Sud : scuole chiuse in molti comuni anche Giovedì 4 Ottobre [ELENCO] : Allerta Meteo – Il maltempo continua a colpire con veemenza il Sud Italia con forti piogge e temporali che interessano da ore gran parte di Sicilia e Calabria, in modo particolare nelle zone joniche. Già oggi, Mercoledì 3 Ottobre, le scuole sono rimaste chiuse in molti comuni calabresi e siciliani, a partire dai capoluoghi jonici della Calabria (Catanzaro e Crotone). anche per domani, Giovedì 4 Ottobre, molti sindaci stanno emanando ...

Allerta Meteo - Forte maltempo al Sud : piogge torrenziali per tutta la settimana - allarme alluvione in Sicilia - Calabria - Puglia e Basilicata : 1/10 ...

Allerta Meteo - situazione esplosiva al Sud : Forte maltempo - alto rischio alluvioni. La Protezione civile lancia l’allarme arancione per Mercoledì in Puglia - Calabria - Sicilia e Basilicata : Allerta Meteo – Il maltempo sta facendo sul serio già in queste ore al Sud Italia, ma c’è preoccupazione per quello che succederà tra stasera e domani quando il ciclone posizionato sul mar Tirreno continuerà a scendere verso il meridione alimentando maltempo sempre più estremo. Intanto nelle zone joniche sono già in atto i primi forti nubifragi, con 72mm di pioggia caduti oggi a Santa Caterina dello Ionio nella Calabria centrale. ...

Allerta Meteo - Ottobre inizia con una Forte ondata di maltempo sull’Italia : avviso della protezione civile : Allerta Meteo – maltempo in arrivo sulla nostra Penisola. Un’area di bassa pressione proveniente dal Nord-Europa tenderà ad interessare l’Italia già da domani e porterà con sé correnti di aria fredda coinvolgendo buona parte del Nord, in estensione successivamente anche alla Toscana. Il quadro Meteorologico previsto determinerà inoltre un’intensificazione della ventilazione ed un sensibile calo termico. Sulla base delle previsioni ...

Maltempo - ancora vento Forte in Campania : disagi nei collegamenti : Il Maltempo non si arresta in Campania, interessata ieri da vento forte che ha causato diversi danni, come la caduta di un cartello autostradale e una finestra rotta in una scuola. vento che permane ancora oggi, provocando cadute di alberi e disagi nei collegamenti. In particolare penalizzati i collegamenti marittimi nel Golfo di Napoli, con diverse corse sospese di navi veloci tra i porti di Napoli, Pozzuoli e Sorrento verso le isole. ...

Maltempo Campania - il Forte vento rompe la finestra della scuola : studente ferito : Due vetri rotti e una studentessa ferita lievemente ad un gomito. E’ accaduto, questa mattina, all’istituto secondario superiore ‘Vico’ di Nocera Inferiore a causa delle forti raffiche di vento che stanno interessando il Salernitano dalla serata di ieri. La giovane alunna del liceo classico è stata colpita ad un braccio da alcuni cocci frantumatisi dopo la caduta dei vetri. Le sue condizioni non destano alcuna ...