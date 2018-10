Formula 1 | Hamilton dopo il successo al GP Giappone | ' Uno show | ma non canto ancora

Formula 1 - GP del Giappone : vince Hamilton - Vettel 6° dopo un contatto con Verstappen. Allungo Mondiale : Lewis a +67 : Di seguito cronaca e tempi del GP LIVE 10:06 7 ott VIDEO - Suzuka, vittoria di Hamilton: gli highlights 10:06 7 ott IL MEGLIO DEL GP: - LE PAGELLE DI VANZINI - Hamilton CAMPIONE SE... - Vettel: "...

DIRETTA Formula 1/ Hamilton ha vinto e Vettel perde (quasi) il Mondiale : Ferrari ‘harakiri’ a Suzuka : DIRETTA FORMULA 1 F1 gara Gp Giappone 2018 Suzuka live: vincitore e podio, cronaca e ordine d'arrivo della diciassettesima corsa stagionale (oggi domenica 7 ottobre)(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 11:40:00 GMT)

Formula 1 - in Giappone domina Hamilton : è a un passo dal titolo. Sesto Vettel : Lewis Hamilton domina il gran premio del Giappone e consolida il comando in classifica piloti: a 4 gare dalla fine, l’inglese della Mercedes ha un vantaggio di 67 punti sul ferrarista Sebastian Vettel. Sul circuito di Suzuka Hamilton ottiene la nona vittoria stagionale, chiudendo davanti al compagno di squadra Valtteri Bottas nella quarta doppietta in stagione per le Mercedes. Terzo Max Verstappen e quarto Daniel Ricciardo, entrambi su Red ...

Formula Uno - gp del Giappone : trionfo Hamilton - male le Ferrari. Raikkonen quinto - Vettel sesto : Campione del mondo già la prossima settimana? Facciamo un passo alla volta, è vero che c'è un grande gap tra me e Sebastian, ma vediamo di far bene e non cantare subito vittoria'. Insomma, Lewis è ...

Diretta Formula 1/ Gara live : Hamilton ha vinto e ipoteca il Mondiale! Vettel “kamikaze” su Verstappen : Diretta Formula 1 F1 Gara Gp Giappone 2018 Suzuka live: vincitore e podio, cronaca e ordine d'arrivo della diciassettesima corsa stagionale (oggi domenica 7 ottobre)(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 09:12:00 GMT)

Formula 1 - Hamilton trionfa a Suzuka. Vettel - contatto con Verstappen : è 6° : Il quinto titolo mondiale diventa per Lewis Hamilton poco piò di una formalità; potrebbe in caso di doppietta arrivare già tra due settimane negli amati States o al più tardi in Messico. E' lo ...

Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio del Giappone di Formula 1 : È arrivato primo davanti a Bottas e Ricciardo, e ora in classifica ha 67 punti in più di Vettel, che ha concluso la gara in sesta posizione The post Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio del Giappone di Formula 1 appeared first on Il Post.

Formula 1 : Hamilton trionfa in Giappone : 8.45 Lewis Hamilton (Mercedes) domina il Gp del Giappone e ipoteca così il quinto Mondiale.Alle sue spalle il compagno di squadra Bottas e le Red Bull di Verstappen e Ricciardo.Deludenti le Ferrari: quinto Raikkonen e sesto Vettel. Hamilton,partito in pole,prende il largo davanti a Bottas.Alle sue spalle rimonta Vettel, ma al 8° giro, quando va all'attacco del 3° posto di Verstappen, finisce fuori pista e rientra ai box per cambiare una pinna ...

DIRETTA Formula 1/ Streaming video SKY gara live : Hamilton comanda - Vettel tocca Verstappen e vanifica rimonta : DIRETTA FORMULA 1 F1 gara Gp Giappone 2018 Suzuka live: vincitore e podio, cronaca e ordine d'arrivo della diciassettesima corsa stagionale (oggi domenica 7 ottobre)(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 07:35:00 GMT)

Formula 1 - GP Giappone 2018 : Hamilton fa 80 - Vettel e la Ferrari cercano riscatto : L'aver deciso " contrariamente a quanto hanno fatto tutti gli altri " di mettere in pista all'inizio del Q3 entrambi i piloti con la gomma intermedia mentre la pista era in parte ancora asciutta, ha ...

DIRETTA Formula 1/ Streaming video SKY gara live : via a Suzuka! Hamilton-Vettel - sfida “finale”? : DIRETTA FORMULA 1 F1 gara Gp Giappone 2018 Suzuka live: vincitore e podio, cronaca e ordine d'arrivo della diciassettesima corsa stagionale (oggi domenica 7 ottobre)(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 06:41:00 GMT)

Formula 1 - GP Giappone. Hamilton dopo le qualifiche : 'Reggiamo la pressione - siamo i migliori al mondo' : Ogni squadra ha persone intelligenti, ma bisogna restare così anche sotto pressione, ecco perché siamo stati finora i migliori al mondo", ha aggiunto. Bottas: "In gara dobbiamo lavorare al limite"

Formula1 Re Hamilton - pole a Suzuka. Piove - Vettel affonda : è 8° : Fa festa Lewis Hamilton che coglie la pole numero 80, l'ottava della stagione, in un sabato nerissimo per la Ferrari che pare finita davvero nel pallone: i 10 minuti della Q3 sono un festival di ...