Formula 1 | GP Giappone 2018 | Hamilton fa 80 | Vettel e la Ferrari cercano riscatto

Formula 1 - GP Giappone 2018 : l'analisi tecnica delle qualifiche : Suzuka , la pole position numero 80 d i Lewis Hamilton . La Ferrari nella fase cruciale del Q3 si è persa a livello decisionale mandando in pista i propri piloti con le gomme intermedie quando la ...

Formula 1 - GP Giappone. Hamilton dopo le qualifiche : 'Reggiamo la pressione - siamo i migliori al mondo' : Ogni squadra ha persone intelligenti, ma bisogna restare così anche sotto pressione, ecco perché siamo stati finora i migliori al mondo", ha aggiunto. Bottas: "In gara dobbiamo lavorare al limite"

Formula 1 - GP Giappone. L'urlo di Ricciardo : sbotta sotto il casco quando la Red Bull si ferma in qualifica. VIDEO : Un gesto che la dice lunga sul periodo che sta attraversando il 29enne di Perth, che abbiamo conosciuto ed apprezzato sempre per lo spirito gioioso portato in giro per il mondo. Daniel senza sorriso "...

Formula 1 - GP Giappone. Arrivabene sulla scelta delle gomme in qualifica : 'Quello che è accaduto è inaccettabile' : "Sono arrabbiato, ci siamo parlati con i tecnici -ha detto a Sky Sport F1-. Siamo una squadra giovane, siamo tutti impegnati a cercare di fare del nostro meglio, ma a volte serve meno intelligenza e ...

Formula 1 - GP Giappone : pole Hamilton. Raikkonen quarto - Vettel da nono ad ottavo per la penalità ad Ocon : Di seguito tempi e cronaca delle qualifiche LIVE 10:38 6 ott IL MEGLIO DEL SABATO : - GRIGLIA DI PARTENZA - Vettel: "POTEVAMO ESSERE EROI..." - VIDEO. Vettel, ERRORE NEL Q3 - GUIDA TV, IL GP SU SKY - ...

Formula 1 - GP Giappone. Vettel dopo le qualifiche : 'Potevamo essere degli eroi - ora sembriamo idioti' : "Potevamo sembrare degli eroi per una scelta geniale, invece ora sembriamo degli idioti". Così Sebastian Vettel dopo le complicate qualifiche in Giappone , dove il tedesco della Ferrari non è ...

Formula 1 - GP del Giappone le qualifiche in diretta live : Pioggia e tanto vento nell'ultima sessione di prove libere a Suzuka , dove non si è girato molto e comunque Lewis Hamilton ha chiuso anche in questa occasione con il miglior tempo. Il pilota ...