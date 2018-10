Formazioni ufficiali Atletico Madrid-Real Betis | Diego Costa in panchina | gioca Kalinic

Milan-Chievo - le Formazioni ufficiali : Ecco le formazioni ufficiali di Milan-Chievo: Milan: Donnarumma; Abate, Musacchio, Zapata, Rodriguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Higuain, Calhanoglu. All. Gattuso. Chievo: Sorrentino; Depaoli, Bani, Rossettini, Barba; Birsa, Rigoni, Radovanovic, Leris; Stepinski, Pellissier. All. D’Anna. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU ...