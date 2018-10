Foa | Stiamo lavorando per una nuova Rai

ilgiornale

(Di domenica 7 ottobre 2018) Dopo un lungo silenzio sui social, il neo presidente della Rai Marcello Foa torna a parlare, con un video postato su Facebook: "Non sono diventato improvvisamente maleducato, e mi scuso con tutti voi per non aver risposto ai vostri numerosi messaggi di congratulazioni ed incoraggiamento. Mi hanno fatto davvero piacere".Il presidente della Rai ha spiegato poi il perché di questa latitanza: "Tutta la mia energia è stata dedicata a capire come funziona la Rai, a conoscere i collaboratori, a sviluppare le strategie e a prendere le decisioni opportune per mantenere fede al mio impegno: ovvero una Rai pluralista, per un'informazione davvero qualitativa e per una promozione autentica ed entusiastica della cultura italiana".Per questo motivo, Foa si è momentaneamte allontanto dai suoi 60mila fan, ma promette: "Ben presto ricomincerò a postare sia dei video che dei commenti scritti perché non ...