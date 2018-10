Firenze | nel Salone dei Cinquecento cena e concerto per il compleanno di Moshe Kantor ...

Lutto a Firenze - è morto a 32 anni Alessandro Parrini : stroncato da un malore nella notte : Alessandro Parrini, artigiano di 32 anni di Certaldo, in provincia di Firenze, è morto nel sonno colpito da un malore improvviso, probabilmente un arresto cardiaco. Tutta la comunità locale è in Lutto: "Una persona speciale che è venuta a mancare".Continua a leggere

Prezzi di pacchetti e biglietti per The Cure a Firenze nel 2019 - prevendita al via su TicketOne : I biglietti per The Cure a Firenze nel 2019 sono disponibili in prevendita su TicketOne e TicketMaster. I Cure saranno a Firenze il prossimo 16 giugno per un unico concerto in occasione del Festival Firenze Rocks. I biglietti per The Cure a Firenze nel 2019 erano in vendita ieri in anteprima esclusiva da applicazione ufficiale Firenze Rocks e da oggi alle ore 12.00 sono disponibili in prevendita su TicketOne e TicketMaster. Dalle ore 12.00 ...

Firenze - i cani addestrati a coccolare chi è uscito dal coma nel reparto di Rianimazione : L'esperienza all’Ospedale di Careggi di Firenzedove è attivo un servizio unico nel suo genere in Italia: cani appositamente addestrati per stare inun reparto molto delicato come la Rianimazione con lo scopo di dare benessere al malato, non solo emotivo ma anche in termini di miglioramento e di aderenza alle terapie di recupero.Continua a leggere

Wired Next Fest Firenze - cosa vedere nella giornata di oggi : Dopo una prima giornata che ha visto salire sul palco del Wired Next Fest Firenze, ospiti di calibro assoluto come Terry Gilliam, Luca Parmitano e il cast di Boris, continuano le emozioni e le grandi presenze nella giornata conclusiva di eventi, sempre in scena a Palazzo Vecchio. Ecco gli appuntamenti da non perdere nella giornata di domenica. Salone dei Cinquecento Sul palco principale dell’evento, si parte alle 11:00 con il cantautore ...

Prezzi dei biglietti per Ed Sheeran a Roma - Milano e Firenze nel 2019 e regole per l’acquisto : Sono stati resi noti i Prezzi dei biglietti per Ed Sheeran a Roma e Milano nel 2019, ancora da comunicare invece i Prezzi dei biglietti per l'evento di Firenze, atteso presso il Festival Firenze Rocks. I biglietti per i concerti di Ed Sheeran in Italia saranno disponibili in prevendita dalle ore 11.00 di lunedì 1 ottobre per l data di Firenze (Visarno Arena) in anteprima esclusiva tramite l’app ufficiale di Firenze Rocks. Per la data di ...

Firenze - ruba nel grande magazzino e travolge guarda giurata e vigile urbano : Firenze, 24 settembre 2018 - Ha rubato in un grande magazzino a Firenze e ha tentato di fuggire, ma è stato bloccato da una pattuglia della Polizia Municipale in servizio nella zona. Il fatto risale ...

Nella Firenze di Nardella il turismo si converte e diventa anche muslim friendly : Ora Firenze punta anche sul turismo musulmano, specialmente sull"Islam di lusso. Già perché ben quindici hotel in città (a 4 e 5 stelle) diventano "muslim friendly": ciò significa, per esempio, cibo cosiddetto halal (cioè, lecito), tappetini per pregare e anche bussole puntate in direzione della Mecca. E, ovviamente, niente alcol nei frigobar nelle camere. Insomma, il capoluogo toscano apre le braccia ai facoltosi clienti arabi.Chi ha lavorato ...

Ed Sheeran nel 2019 a Firenze - Roma e Milano : Roma, 20 set., askanews, - Tre tappe italiane per Ed Sheeran impegnato il prossimo anno nei festival di tutto il mondo. Il cantautore inglese si esibirà come headliner della seconda giornata del festival Firenze Rocks il 14 giugno alla Visarno Arena, a cui faranno seguito due show rispettivamente allo Stadio ...

Biglietti in prevendita per Ed Sheeran a Roma - Milano e Firenze nel 2019 : in Italia stadio Olimpico - San Siro e Firenze Rocks : Ed Sheeran a Roma, Milano e Firenze nel 2019: sono tre i concerti dell'artista in programma nel nostro Paese il prossimo anno. Ed Sheeran mantiene la promessa e annuncia nuovi concerti in programma per il 2019. L'artista è attualmente in tour per la presentazione dell'album Divide e anche il prossimo anno lo sarà, prima della pausa che lo porterà al rilascio di un nuovo progetto discografico. L'Europa non è esclusa dalla sua tournée ...

The Cure torneranno in concerto in Italia nel 2019 : annunciata una data a Firenze : Tutto quello che c'è da sapere The post The Cure torneranno in concerto in Italia nel 2019: annunciata una data a Firenze appeared first on News Mtv Italia.

Montella pronto a tornare in panchina : “futuro? Firenze e Napoli nel cuore” : Vincenzo Montella ha parlato delle ipotesi per il suo futuro in panchina, non è da escludere la possibilità di un ritorno a Firenze “Futuro? Non lo so vedremo, mi sto riposando godendomi la famiglia, sono sereno e tranquillo, mi sto prendendo il mio tempo. Mi piace lavorare all’estero così come in Italia“. Parla così del suo futuro professionale il tecnico Vincenzo Montella dopo l’esperienza della scorsa stagione al ...

A Firenze torna Didacta - la fiera dedicata all'innovazione nella scuola : Torna per il secondo anno la fiera Didacta, appuntamento dedicato all'innovazione scolastica e rivolto a docenti, dirigenti scolastici, educatori, formatori, professionisti e imprenditori del settore. Centonovanta eventi tra workshop immersivi, dibattiti e convegni e oltre 300 ore di formazione si svolgeranno nella Fortezza da Basso di Firenze che per 3 giorni, dal 18 al 20 ottobre, si trasformerà nella capitale europea della scuola ...

Firenze. Marocchino vende poster abusivamente nel piazzale degli Uffizi : Un Marocchino stava tentando di vendere abusivamente alcuni poster che aveva steso nel piazzale degli Uffizi. L’africano all’arrivo della Polizia