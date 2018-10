Figc | Gravina si scaglia contro Tommasi

Figc : Gravina è ufficialmente candidato : Gabriele Gravina è ufficialmente in corsa per la presidenza della Figc. E’ stata depositata, presso la Figc, la candidatura e le firme dei delegati di Lega Pro e Dilettanti anche per le altre due componenti Aia e Aiac, che ne sostengono il programma. “Una nuova Federazione. Il calcio italiano di nuovo in gioco” è il titolo della piattaforma programmatica con cui Gravina si presenta per guidare via Allegri. “Essere ...

Figc - depositata la candidatura a Presidente di Gravina : stata ufficialmente depositata la candidatura a Presidente federale di Gabriele Gravina. Alle ore 16.30, presso gli uffici della FIGC, sono state consegnate la documentazione e le firme dei delegati ...

Elezioni Figc - depositata candidatura di Gravina : Alle 16,30 di oggi sono state depositate, presso la Figc, la candidatura di Gabriele Gravina alla presidenza federale , le firme dei delegati di Lega Pro e Dilettanti anche per le altre due componenti ...

Figc - ufficiale la candidatura alla presidenza di Gabriele Gravina : Gabriele Gravina si è candidato alla poltrona di presidente della FIGC, alle 16,30 di oggi depositate le firme Alle 16,30 di oggi sono state depositate, presso la FIGC, la candidatura di Gabriele Gravina alla presidenza federale, le firme dei delegati di Lega Pro e Dilettanti anche per le altre due componenti Aia e Aiac, che ne sostengono la candidatura e il programma. “Una nuova Federazione. Il calcio italiano di nuovo in ...

Figc : Gravina - apprezzo posizione Lega A : L'auspicio è quello di un'unica candidatura che sarebbe un segnale forte al nostro interno ma anche un messaggio di grande capacità verso l'esterno, di aggregazione di un mondo che ai più è apparso ...

Figc - Gravina : “Marotta profilo giusto per il Club Italia” : “Marotta ha il profilo giusto per fare questo tipo di attivita’”. Lo ha affermato Gabriele Gravina, presidente della Lega Pro e candidato alla presidenza della Figc, rispondendo i giornalisti che, a margine dell’assemblea di lega, gli chiedevano se avesse cercato di contattare Marotta in vista di un incarico di direzione all’interno del Club Italia. “Ritengo che nella nuova configurazione del Club Italia ...

Figc - si ripartirà da Gravina figura autorevole e di garanzia - : Il 22 ottobre ci sarà la fumata bianca e da quel giorno il mondo del calcio avrà nella poltrona più importante una figura autorevole e di garanzia. Gravina in questi anni ha dimostrato di possedere ...

Figc - Gravina : “Marotta profilo giusto per il Club Italia” : “Marotta ha il profilo giusto per fare questo tipo di attivita’”. Lo ha affermato Gabriele Gravina, presidente della Lega Pro e candidato alla presidenza della Figc, rispondendo i giornalisti che, a margine dell’assemblea di lega, gli chiedevano se avesse cercato di contattare Marotta in vista di un incarico di direzione all’interno del Club Italia. “Ritengo che nella nuova configurazione del Club Italia ...

Presidente Figc - Micciché : 'Potremmo supportare Gravina - c'è compatibilità tra i nostri programmi' : E' una figura che ha il rispetto di tutti, grande qualità, appartenente ad una famiglia storicamente appassionata di sport: è il candidato ideale per tutto, non solo per la presidenza della Figc. ...

Figc : serie A - ora confronto con Gravina : ANSA, - MILANO, 5 OTT - L'Assemblea della Lega di serie A non ha espresso un suo candidato alla presidenza della Federcalcio, e lunedi' incontrerà Gabriele Gravina, che a questo punto si profila come ...

Figc : serie A - ora confronto con Gravina : ANSA, - MILANO, 5 OTT - L'Assemblea della Lega di serie A non ha espresso un suo candidato alla presidenza della Federcalcio, e lunedi' incontrerà Gabriele Gravina, che a questo punto si profila come ...

Nella corsa alla Figc in pole c'è Gravina ma si ferma Moratti : MILANO - Da ieri c'è la prima candidatura ufficiale alle elezioni Figc del 22 ottobre. Potrebbe restare l'unica. La Lega Pro ha dato sostegno unanime al suo presidente Gabriele Gravina : 54 voti a ...

Figc - Gravina sicuro : 'Il mio 63% è granitico'. Moratti si defila : ... carico di responsabilità: è evidente quello che le società chiedono, e quello che bisogna fare per recuperare in altre aree del nostro mondo lo stesso entusiasmo che oggi hanno dimostrato le società ...

Figc - Gravina : “Marotta profilo giusto per il Club Italia” : “Marotta ha il profilo giusto per fare questo tipo di attivita’”. Lo ha affermato Gabriele Gravina, presidente della Lega Pro e candidato alla presidenza della Figc, rispondendo i giornalisti che, a margine dell’assemblea di lega, gli chiedevano se avesse cercato di contattare Marotta in vista di un incarico di direzione all’interno del Club Italia. “Ritengo che nella nuova configurazione del Club Italia ...