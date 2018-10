Festa dei nonni | 4 000 visitatori a Palazzo Lombardia e al Pirellone

LA ROCCA DI ARIGNANO RINASCE/ Il castello inFestato ha due nuovi proprietari : "Nessuna traccia dei fantasmi" : La ROCCA di ARIGNANO ha due nuovi proprietari, una coppia piemontese che intende donarle una seconda giovinezza. Senza temere per i fantasmi: "Nessuna presenza avvertita", assicurano.(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 15:23:00 GMT)

Lombardia : domenica riapre al pubblico il Belvedere e Festa dei nonni : Anche questa sede ospiterà una serie di iniziative organizzate dal Consiglio regionale come spettacoli circensi, animazione, trucca bimbi, laboratorio floreale.

Lombardia : domenica riapre al pubblico il Belvedere e Festa dei nonni : Milano, 5 ott. (AdnKronos) - riapre al pubblico il Belvedere di Palazzo Lombardia. domenica 7 ottobre, dalle 11 alle 18, i cittadini potranno salire al 39esimo piano dell'edificio sede della Regione per ammirare dall'alto dei suoi 161 metri il panorama di Milano. L'iniziativa si svolge per celebrare

Festa a Gemona per i 40 anni dei 5 'ambasciatori del Fvg' : In rappresentanza del Collegio del mondo Unito dell'Adriatico è poi intervenuta la responsabile comunicazione dell'Uwc, Amanda De Felice , che ha ricordato come "tutte queste istituzioni sono nate ...

Milano - la Festa dei 'Ghisa' in piazza Duomo : La polizia locale di Milano compie 158 anni e festeggia in piazza Duomo. 'Il vostro impegno vi rende credibili e autorevoli, è la ragione della stima che la città ha per i suoi ghisa'. Con queste ...

InFestato dalle pulci il magazzino dei vigili urbani di Palermo : Il magazzino del comando dei vigili urbano di Palermo è stato Infestato dalle pulci. Uno dei magazzinieri è finito al pronto soccorso per le punture degli insetti. La prognosi è di due giorni. Sul ...

Festa dei nonni a Modica : L’Amministrazione Comunale di Modica ieri, 2 ottobre, ha partecipato alla Festa dei nonni organizzata dal Centro Sociale di piazza Liberta'.

Festa dei nonni 2018/ Le frasi d'auguri da dedicare : la poesia di Alex Haley : 2 ottobre 2018, Festa dei nonni: frasi d'auguri da dedicare, aforismi e poesia. Le iniziative più importanti in tutta Italia: Lino Banfi testimonial d'eccezione. (Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 19:23:00 GMT)

Festa dei nonni 2018 : quando sono anche campioni. I più grandi record sportivi degli ultracentenari : Più di un secolo e stanno così. sono invecchiati bene e lo sport ha vinto sugli acciacchi della terza età. Questi nonni e bisnonni, nati all'inizio del Novecento, corrono maratone, nuotano, vanno in bici, sono atleti 'prof' e battono ogni record. Auguri nonni,...

Festa dei nonni - Lino Banfi a Piazza del Popolo : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

“Festa dei nonni” : perché è proprio oggi? : In Italia esiste solo dal 2005, mentre nel resto del mondo c'è ma non è oggi: c’entra con una "Festa degli angeli custodi" The post “Festa dei nonni”: perché è proprio oggi? appeared first on Il Post.

Angeli Custodi : chi sono e qual è il legame con la Festa dei nonni : Chi sono gli Angeli? La loro esistenza è un dogma di fede e sono svariati gli episodi specifici che, sia nel Vecchio che nel Nuovo Testamento, ne indicano la presenza. Pensiamo alla lotta ccon l’Angelo di Giacobbe, ai 3 Angeli ospiti di Abramo, all’intervento dell’Angelo che ferma la mano di Abramo mentre sta per sacrificare Isacco o all’Angelo ch porta il cibo al profeta Elia nel deserto. Gli Angeli Custodi indicano l’esistenza di un angelo per ...