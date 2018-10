Ferrari | ma cosa ti è successo? Le ragioni del crollo Rosso Hamilton trionfa a Suzuka  

F1 - Il brusco risveglio dal sogno iridato - alla Ferrari sul più bello manca sempre qualcosa : ... buono per moralisti e idealisti, ma è evidente che per Stoccarda rinunciare a sette punti in nome dello sport avrebbe rasentato l'autolesionismo. Vettel, Raikkonen, la Ferrari , sono scomparsi a ...

F1 - Vettel e Raikkonen criptici dopo le prove libere a Sochi : in casa Ferrari nascondono qualcosa : Buone sensazioni per i due piloti della Ferrari dopo le prime due sessioni di prove libere a Sochi, Vettel più loquace di Raikkonen Non proprio un pomeriggio da ricordare per la Ferrari quello trascorso a Sochi, Vettel e Raikkonen hanno chiuso la seconda sessione di prove libere al quinto e sesto posto, lontanissimi dalle due Mercedes di Hamilton e Bottas. photo4/Lapresse Nonostante il gap incassato nelle FP2, il tedesco non è apparso ...

F1 - Eddie Jordan smaschera la Ferrari : “Leclerc al posto di Raikkonen? Secondo me c’è dietro qualcosa…” : L’ex pilota ha espresso il proprio punto di vista sulla scelta della Ferrari di sostituire Raikkonen con Leclerc La notizia ormai è acquisita, Charles Leclerc sarà il nuovo pilota della Ferrari a partire dalla prossima stagione. A fargli posto sarà Raikkonen, che trascorrerà i prossimi due anni alla guida dell’Alfa-Sauber, tornando dunque nel team che lo ha lanciato nel circus. LaPresse/Photo4 Una decisione alquanto strana ...

F1 - Ross Brawn ridimensiona la Ferrari : “si è rotto l’incantesimo - c’è bisogno di cambiare qualcosa” : Analizzando il duello tra Ferrari e Mercedes, il direttore sportivo della Formula 1 ha espresso il proprio giudizio sul momento attraversato dal team di Maranello La situazione in casa Ferrari non è delle migliori, la sonora sconfitta subita a Singapore non era stata messa in preventivo, soprattutto con quelle proporzioni. Mercedes e Red Bull sono apparse superiori, lasciando solo le briciole al Cavallino sul circuito di Marina ...

La manovra di Tria e i nuovi modelli della Ferrari. Di cosa parlare a cena : Per non essere sempre noiosi si parli della avvincente vicenda olimpica. Perché vincerle, in qualunque disciplina, è uno scherzo rispetto a sapere come e perché in Italia si tenta di organizzarle. Il "no" romano in stile Raggi, prima facendo la vaga e poi strillando contro l'olimpiade del mattone, d

F1 – Problemi in casa Ferrari - FP2 già finita per Sebastian Vettel : ecco cosa è successo [VIDEO] : Il pilota tedesco ha danneggiato la sua monoposto nel corso della seconda sessione di prove, sbattendo contro le barriere con la posteriore destra Si è conclusa con largo anticipo la seconda sessione di prove libere del Gp di Singapore per Sebastian Vettel, il pilota tedesco infatti ha sbattuto contro le barriere, danneggiando la propria monoposto. Un inconveniente non di poco conto per il Ferrarista, beccato nei box alquanto amareggiato ...

F1 – Sorprendente retroscena in casa Ferrari - incontro Raikkonen-Elkann prima del Gp di Monza : ecco cosa si sono detti : Secondo quanto riferito da Autosprint, John Elkann avrebbe incontrato Raikkonen prima del Gp di Monza comunicandogli la sua sostituzione con Leclerc per il 2019 L’avventura di Kimi Raikkonen in Ferrari è destinata a concludersi al termine di questa stagione, sono dunque sette le gare che separano il finlandese dall’addio alla scuderia di Maranello. LaPresse Una decisione già ampiamente presa dai vertici del Cavallino, che ...

Ferrari - Luca Cordero di Montezemolo attacca : 'Gioco di squadra? La Mercedes ha fatto la cosa giusta' : In un'intervista rilasciata alla BBC Sport , l'imprenditore ha appoggiato in pieno la strategia Mercedes affermando che il gioco di squadra è il metodo migliore per portare alla vittoria le macchine. ...

F1 - Hamilton spiazza tutti : “cosa mi ha aiutato a vincere? La negatività dei tifosi Ferrari. E su Vettel dico…” : Il pilota della Mercedes ha parlato in conferenza stampa della vittoria ottenuta a Monza, pungendo il pubblico italiano Quinta vittoria a Monza per Lewis Hamilton, che eguaglia così Michael Schumacher per trionfi sul circuito italiano. Lapresse Una successo voluto e sudato quello di oggi, che permette al britannico di portarsi a più 30 su Sebastian Vettel. Intervenuto in conferenza stampa, il campione del mondo in carica ha parlato dello ...

Vettel : 'Vincere a Monza con la Ferrari è un'altra cosa' : Dopo avere conquistato il Gp d'Italia con Toro Rosso e Red Bull, Sebastian Vettel vuole trionfare anche in Ferrari. 'Com'è vincere a Monza? Dipende con quale colore lo fai - ha sorriso il tedesco, in ...

F1 – Hamilton e i ‘trucchi’ della Ferrari - Lewis fa chiarezza : “qualcosa di illegale? Non equivochiamo” : Lewis Hamilton e il chiarimento sulle affermazioni post gara a Spa Francorchamps: le parole del britannico della Mercedes Sebastian Vettel è il vincitore del Gp del Belgio: partito dalla seconda casella in griglia, il tedesco della Ferrari è riuscito a superare Lewis Hamilton, al primo giro, per poi gestire la gara dalla testa, fino al traguardo. Soddisfattissimo, Vettel è euforico per la sua vittoria, non può essere altrettanto felice ...

Formula 1 - GP Belgio : Hamilton elogia gli avversari. 'Questa Ferrari ha qualcosa di magico' : La Ferrari trionfa a Spa e Lewis Hamilton , nell'immediato post gara, ha parlato del secondo posto della sua Mercedes, elogiando il rivale Sebastian Vettel per il successo e definendo la Rossa come ...

Ferrari : ecco da cosa dipendono i miglioramenti in Formula 1 secondo Kimi Raikkonen : L'evoluzione del resto in questo sport non si ferma mai e dunque dobbiamo sempre cercare di essere superiori ai nostri diretti rivali.