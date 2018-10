Ferrari | la delusione di Vettel | Un disastro Verstappen non mi ha lasciato

F1 - pole di Hamilton a Suzuka : delusione Ferrari - le Rosse sbagliano strategia : Ferrari FLOP- È di Lewis Hamilton la pole position del Gran Premio del Giappone a Suzuka . Il leader del mondiale è stato perfetto, così come la sua scuderia, in tutta la qualifica, compresa una Q3 iniziata sull’asciutto e poi terminata con la pioggia. Hamilton precede il compagno di scuderia Bottas, poi Verstappen e Raikkonen in seconda fila. Male Vettel: solo 9° dopo un paio di errori nel giro buono con le slick prima ...

Ferrari : delusione per una gara in cui ci si aspettava di più : La delusione c'è, inutile negarlo, e alla Ferrari non basta il secondo posto di Kimi Raikkonen nel GP d'Italia, in una gara che poteva risolversi molto meglio per la Scuderia, costretta a correre in difesa dopo il contatto al primo giro che ha causato danni alla monoposto di Vettel. Con il solo Raikkonen a fare […]