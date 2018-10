False fatture | 72 accusati a Reggio E

Tiziano Renzi e Laura Bovoli/ I genitori dell'ex premier rinviati a giudizio per False fatture (L'intervista) : Laura Bovoli e Tiziano Renzi, i genitori dell'ex premier Matteo Renzi, sono stati rinviati a giudizio con l'accusa di aver emesso false fatture. Prima udienza il 4 marzo 2019.(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 10:35:00 GMT)

False fatture per 9 milioni e truffa alla Regione Calabria - 5 denunce : Cinque persone denunciate, un'imbarcazione da 200 mila euro e quattro immobili a Roma sequestrati: sono i numeri di un'operazione della Guardia di Finanza della Compagnia di Paola e della Tenenza di Amantea, nel Cosentino, dopo la scoperta di False fatture per nove milioni per truffare la Regione Calabria e la provincia di Cosenza. In particolare è stato eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del ...

Trapani - fatture False per 1 - 4 milioni di euro in gran bazar : Guardia di Finanza Trapani, gran bazar di prodotti cinesi. Scoperto giro di fatture false per 1,4 milioni di euro. Titolare cinese denunciato.

Giro di False fatture a Reggio Emilia - l'intercettazione : Guadagno anche mille euro al giorno : L'operazione Billions della Finanza e della Polizia di Stato reggiana che ha portato a quattro arresti e al seuqestro di 10 milioni di euro

False fatture : 4 arresti - sequestro beni : 10.08 Un giro di False fatturazioni è stato scoperto da Polizia e Guardia di Finanza di Reggio Emilia,che hanno arrestato 4 persone, ai domiciliari con l'accusa di reati fiscali, bancarotta fraudolenta, riciclaggio e reimpiego. In corso perquisizioni nella provincia reggiana e un sequestro preventivo di beni e disponibilità finanziarie per quasi 10 milioni.Gli arrestati sono ritenuti responsabili di emissioni e utilizzazione di fatture per ...

Reggio Emilia. Fatture False : maxi sequestro da 10 milioni : Operazione congiunta di Guardia di Finanza e Polizia nel Reggiano. Le Forze dell’Ordine hanno arrestato quattro persone nell’ambito di un’operazione

False fatture - chi è Luigi Dagostino : il «re degli outlet» - ex socio di Tiziano Renzi e Laura Bovoli : FIRENZE - Luigi Dagostino è un imprenditore pugliese. Lo chiamano il «re degli outlet», è uno tosto, che ci sa fare, ha il pallino del business, annusa affari da ogni parte ed è apprezzato e stimato. ...

