Facebook testa nuovi sistemi di geolocalizzazione per gli utenti

Facebook Messenger potrebbe presto permettere agli utenti di usare la voce per dettare e inviare messaggi e per altre funzionalità

Facebook ha iniziato a testare la visualizzazione di una mappa che mostra in tempo reale la posizione degli amici nelle vicinanze.

Facebook permetterà presto di allegare un brano musicale alle stories, analogamente a quanto avviene su Instagram

Facebook Lite non vanta tutte le feature dell'app standard ma nelle scorse ore ne è stata aggiunta una. Scopriamo insieme di quale si tratta

Facebook sta testando sull'app per Android una nuova funzionalità che consente agli utenti di votare i commenti più utili e mettere in secondo piano quelli meno pertinenti o incivili.

Twitter testa i thread in stile Facebook e lo status online degli utenti : Un paio di esperimenti, rilanciati direttamente dal gruppo, potrebbero cambiare volto al social: da una parte la concatenazione delle risposte a un intervento, dall'altra l'indicazione di quando un account è attivo

Mentre Facebook supporta finalmente i canali di notifica di Android, Instagram testa una nuova barra laterale nella scheda del profilo.

Instagram e Facebook hanno reso noto di avere in fase di test due nuove funzionalità studiate per raggruppare gli utenti e migliorare il senso di community

"Aloha" - Facebook torna a testare il riconoscimento vocale : Dopo il pensionamento di M, mai decollato, al social manca una piattaforma di assistenza come Siri, Alexa o Cortana. L'indizio tra i codici delle app destinate a Android in cui compare una nuova funzionalità di dettatura

Pare che una nuova feature che riguarda i video è in fase di test nell'applicazione Facebook, probabilmente solo con un ristretto numero di utenti

Facebook annuncia l'arrivo delle "ToDo List" (liste personalizzate) e accoglie gli annunci giocabili per provare i giochi, mentre Instagram sta testando qualche modifica all'app per Android.

Il team di Mark Zuckerberg ha cominciato a testare una nuova sezione di Facebook e Instagram in cui è presente un grafico che ci informa di quanto tempo abbiamo […]

Facebook continua con la sua censura selvaggia ma a finire nel mirino questa volta sono i nudi di Rubens e il Beglio insorge "questa censura complica la vita degli attori culturali"