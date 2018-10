F1 | Vettel non ci sta | “il sorpasso su Verstappen? Era il punto giusto per farlo | non mi

Formula 1 - GP Giappone : pole Hamilton. Raikkonen quarto - Vettel da nono ad ottavo per la penalità ad Ocon : Di seguito tempi e cronaca delle qualifiche LIVE 10:38 6 ott IL MEGLIO DEL SABATO : - GRIGLIA DI PARTENZA - Vettel: "POTEVAMO ESSERE EROI..." - VIDEO. Vettel, ERRORE NEL Q3 - GUIDA TV, IL GP SU SKY - ...

Formula 1 - Hamilton in pole a Suzuka. Vettel-disfatta : solo nono : Se già la situazione era compromessa, con Vettel che a sei gare dalla fine ha 50 punti di svantaggio da Hamilton, le prove ufficiali del Gran premio del Giappone di Formula 1 hanno aggiunto un ...

F1 - Gp Giappone : pole a Hamilton. Disastro Ferrari : Vettel solo nono : Al fianco del campione in carica della Mercedes il suo compagno Bottas, seconda fila per Verstappen davanti alla Rossa di Raikkonen - pole ad Hamilton e Disastro Ferrari nelle qualifiche del gp del ...

F1 in Giappone : Hamilton conquista la pole - disastro Vettel solo nono : pole ad Hamilton e disastro Ferrari nelle qualifiche del gp del Giappone. Domani a Suzuka il leader del mondiale partirà in prima fila affiancato dal compagno di squadra Valtteri Bottas, Raikkonen ha ...

Disastro Ferrari a Suzuka mentre Hamilton vola in pole. Gomme sbagliate - Vettel soltanto nono : Disastro Ferrari nelle qualifiche del Gp del Giappone. Un grossolano errore di strategia all'inizio della fase decisiva, con Vettel e Raikkonen mandati in pista con Gomme intermedie in condizioni ...

Formula 1 - GP Giappone. Vettel : 'Non siamo molto veloci - sarà dura ottenere la pole' : Un quinto ed un terzo tempo per Sebastian Vettel nelle prove libere del GP del Giappone . Il pilota della Ferrari ha commentato così il suo venerdì: "Sono soddisfatto, è stato un venerdì più ...

F1 – Mercedes super a Suzuka - ma Vettel non si arrende : le parole del ferrarista dopo le Fp2 in Giappone : Le parole di Sebastian Vettel dopo la prima giornata di prove libere del Gp del Giappone: il tedesco della Ferrari sereno dopo il suo terzo posto a Suzuka E’ terminata la prima giornata di prove libere del Gp del Giappone: sulla pista di Suzuka è stato un incredibile Lewis Hamilton a chiudere in testa alla classifica dei tempi, seguito nelle Fp2 dal suo compagno di squadra Valtteri Bottas e da e da Sebastian ...

Vettel : “Abbiamo una macchina forte - ma non dominante” : Le attività del giovedì hanno dato il via al weekend del GP del Giappone a Suzuka, con i piloti della Ferrari che hanno incontrato i media: Sebastian Vettel durante la conferenza dei piloti organizzata dalla FIA e Kimi Raikkonen nell’hospitality della Scuderia. Ecco i loro commenti alla vigilia del 17° round del campionato 2018. Sebastian […] L'articolo Vettel: “Abbiamo una macchina forte, ma non dominante” sembra essere ...

Formula 1 Giappone - Vettel : Suzuka non è l'ultima spiaggia : Suzuka servirà a fugare i dubbi sorti in un settembre troppo negativo per essere vero. La Ferrari che vola a Spa-Francorchamps, un mese fa o poco più, sembra ricordo lontanissimo. La Ferrari che va ...

F1 - retroscena Vettel a Sochi : ecco perché il tedesco non ha potuto reagire al sorpasso di Hamilton : Nel corso del quattordicesimo giro, Vettel ha subito il sorpasso da parte di Hamilton per colpa della batteria scarica C’è un motivo se Sebastian Vettel non ha potuto reagire al sorpasso di Lewis Hamilton, una spiegazione legata alla batteria della Ferrari del tedesco. photo4/Lapresse Nel corso del quattordicesimo giro del Gp di Sochi, il campione del mondo si è ripreso di forza la posizione sul rivale al titolo iridato, compiendo un ...

F1 – L’aritmetica e le polemiche - Vettel spiazza la stampa a Sochi : “non ero un genio ma…” : Sebastian Vettel sincero e mai scontato: le parole del tedesco della Ferrari dopo il terzo posto al Gp di Russia Un terzo posto non troppo soddisfacente, ma nemmeno troppo deludente, ieri a Sochi per Sebastian Vettel. La Ferrari del tedesco aveva tutte le carte in regola per far bene e lottare con le Mercedes, ma non è riuscita a reagire alla potenza delle Frecce Argento, dovendosi accontentare del terzo posto. 50, adesso, i punti che ...

F1 Russia - Vettel : "Non il risultato che volevamo" : Il tedesco dopo il 3° posto di Sochi: "Il sorpasso subito da Lewis? Forse qualche errore l'ho fatto..."

F1 Gp Russia - Vettel : «Il terzo posto è buono - ma non era l'obiettivo» : SOCHI - Gp in Russia amaro per Sebastaina Vettel, nonostante il podio. ' E' un buon terzo posto, ma non è il risultato che volevamo ' ha detto il pilota Ferrari, con Hamilton che adesso in classifica ...

Sebastian Vettel - GP Russia 2018 : “Non sono contento del ritmo in gara. Il sorpasso di Hamilton? Ho commesso un errore” : Va in archivio il GP di Russia 2018, sedicesimo round del Mondiale di Formula Uno, e la Ferrari e Sebastian Vettel devono incassare una nuova sconfitta. La vittoria di Lewis Hamilton e il distacco in classifica generale salito a 50 punti nella classifica piloti, a cinque corse dalla conclusione del campionato, mettono praticamente in ghiaccio la situazione e il britannico sembra ormai essere vicinissimo al suo quinto titolo. Un Seb che ha ...