F1 – Verstappen rovina la gara di Vettel | brutto contatto a Suzuka | il tedesco riparte

sportfair

: RT @DivaniDaCorsaF1: Tanto per cambiare, Vettel rovina il bel lavoro dei primi giri azzardando su Verstappen. Giusto per essere sicuri di n… - DaniBailo : RT @DivaniDaCorsaF1: Tanto per cambiare, Vettel rovina il bel lavoro dei primi giri azzardando su Verstappen. Giusto per essere sicuri di n… - KajetanDag : RT @DivaniDaCorsaF1: Tanto per cambiare, Vettel rovina il bel lavoro dei primi giri azzardando su Verstappen. Giusto per essere sicuri di n… - NekoAunty : RT @DivaniDaCorsaF1: Tanto per cambiare, Vettel rovina il bel lavoro dei primi giri azzardando su Verstappen. Giusto per essere sicuri di n… -

(Di domenica 7 ottobre 2018) Maxresiste al tentativo di sorpasso di, costringendo ila toccare la Red Bull e girarsi: a farne le spese è proprio il ferrarista Max, ancora una volta. Dopo la penalità di cinque secondi per ilcon Raikkonen, il pilota della Red Bull si tocca anche con Sebastian, costringendo la Ferrari delin un testa-coda chendone completamente la. Una manovra messa sotto investigazione dai commissari, che potrebbero intervenire dopo quanto fatto qualche minuto prima, comminando all’olandese cinque secondi di penalità. Visualizza questo post su Instagram #F1 #japaneseGP 2018. : #Race : max1 vsـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -Follow me @crashf1 for more – #ayrtonsenna #fernandoalonso #unleash2018 ...