F1 | Verstappen mette le cose in chiaro | “penalizzazione assurda | ecco perché non andavo

: Verstappen ai box e mette le Soft Esce davanti a Raikkonen,nonostante i 5 secondi di penalità scontati ai box #JapaneseGP #F1 #Race - F1FansClub : Verstappen ai box e mette le Soft Esce davanti a Raikkonen,nonostante i 5 secondi di penalità scontati ai box #JapaneseGP #F1 #Race - RINGERS4EVER : Verstappen mette una pietra tombale sul Mondiale di Vettel - Onedriver27 : #JapaneseGP La pole è di Hamilton davanti a Bottas e Verstappen, Ferrari sotto pressione sbaglia scelta gomme mette… -

(Di domenica 7 ottobre 2018) L’olandese non ha mandato giù la penalità subita per il contatto con Raikkonen, esprimendo il proprio pensiero sulla decisione dei commissari Ottimo terzo posto per Maxin Giappone, il pilota olandese difende la posizione al via e conquista l’obiettivo di giornata: finendo alle spalle delle due Mercedes. photo4/Lapresse Una gara complicata per l’olandese, penalizzato di cinque secondi per il contatto con Raikkonen dopo poche curve, una sanzione che ha fatto andare su tutte le furie il driver della Red Bull: “stavo cercando di fare del mio meglio per fare la curva senza toccare Kimi – le parole diai microfoni di Sky Sport F1 – quei cinque secondi di penalizzazione non sono giusti. Ormai è andata così, siamo contenti di essere sul podio. Il contatto con Vettel? Secondo me lui non stava attaccando, perchè non sarebbe finito ...