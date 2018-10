F1 | safety car e penalità Verstappen

Gp Singapore - safety car subito in pista : safety car subito in pista nel Gp di Singapore di Formula 1. Dopo il semaforo verde Sebastian Ocon, toccato dal compagno di squadra Sergio Perez, è finito contro il muro ai lati della pista con la sua ...

Gp Belgio : incidente al via - safety car : ANSA, - ROMA, 26 AGO - incidente in partenza nel Gp del Belgio, prova del mondiale di Formula 1 che si disputa sul circuito di Spa. In fondo alla griglia, la McLaren di Fernando Alonso è stata ...