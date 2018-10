F1 | Ricciardo allontana la rabbia | “la posizione sfilata a Raikkonen mi ha restituito il

sportfair

(Di domenica 7 ottobre 2018) Felice e soddisfatto il pilota della Red Bull per il quarto posto ottenuto a Suzuka, un modo per cancellare ladi sabato Una rimonta straordinaria, utile per ottenere il titolo di driver of the day a Suzuka. Danielha regalato spettacolo nel Gp del Giappone, chiudendo al quarto posto dopo essere partito quindicesimo, aiutato anche dai problemi avuti dalle Ferrari. photo4/Lapresse Nonostante questo, l’australiano ha ritrovato il sorriso, come sottolineato nel post gara: “considerando ladi partenza, non sapevo che cosa sarebbe potuto accadere oggi. Sicuramente mi aspettavo di poter superare un po’ di vetture, ma penso che puntare al quarto posto sarebbe stato un obiettivo ottimistico. Di solito è un target realistico, ma non certo quando ti trovi a partire dal retro dello schieramento non lo è poi così tanto. A un certo punto ho sentito ...