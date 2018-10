F1 | Raikkonen una furia contro i commissari di gara | “ridicoli i cinque secondi di

Kimi Raikkonen - GP Russia 2018 : “Ho fatto una gara da solo - mi sono annoiato”. : Kimi Raikkonen non è mai stato protagonista del GP di Russia 2018, sedicesima tappa del Mondiale F1 che si è corsa sul tracciato di Sochi. Il pilota della Ferrari non è riuscito ad andare oltre un modesto quarto posto al termine di una gara praticamente anonima e ovviamente il finlandese non può ritenersi soddisfatto per questo risultato, giunto dopo una prestazione incolore alle spalle delle due Mercedes e del compagno di squadra Sebastian ...

F1 - Ericsson deluso dalla firma di Raikkonen : “venirlo a sapere è stata una brutta notizia” : Nel corso della conferenza stampa alla viglia del week-end di Sochi, Marcus Ericsson ha parlato dell’ingaggio di Raikkonen e Giovinazzi da parte della Sauber L’anno prossimo Marcus Ericsson sarà il terzo pilota della Sauber-Alfa Romeo, un ruolo ritagliatogli dal team svizzero dopo l’ingaggio di Raikkonen e Giovinazzi. Photo4/LaPresse Una notizia non proprio positiva per lo svedese, apparso alquanto amareggiato nel corso ...

Kimi Raikkonen - GP Singapore 2018 : “Ho fatto fatica a far funzionare le gomme al meglio - domani sarà una gara lunga” : Kimi Raikkonen ha fatto segnare il quinto miglior tempo nel Q3 delle qualifiche del GP di Singapore 2018, perciò sarà costretto a partire dalla terza fila insieme a Daniel Ricciardo. Il finlandese della Rossa ha commesso diversi errori nel primo giro lanciato, per poi migliorare notevolmente nel secondo ed arrivare ad un decimo di ritardo da Bottas (4°) e a meno di due dal compagno di squadra Sebastian Vettel. Il finnico ha poi analizzato ai ...

F1 - Raikkonen punge la Ferrari : “andare via non è stata una mia decisione. Aiutare Vettel? Io guido solo una macchina” : Il pilota finlandese ha parlato in conferenza stampa dell’addio alla Ferrari e della sua scelta di firmare un biennale con la Sauber-Alfa Romeo L’addio alla Ferrari e la firma con la Sauber-Alfa Romeo, quello di Singapore è il primo Gran Premio in cui si conosce il futuro di Kimi Raikkonen. Il finlandese avrà sette gare per lasciarsi bene con la ‘Rossa’, provando ad Aiutare il team a vincere il Mondiale Costruttori ...

F1 - Peter Sauber : «Raikkonen ha una grande reputazione» : TORINO - Ha colpito tutti nel mondo della Formula 1 il ritorno alle origini di Kimi Raikkonen. Per primo proprio chi aveva creduto nel finlandese a inizio carriera Peter Sauber. Il fondatore della scuderia svizzera in un'...

Una petizione per Raikkonen in Ferrari : si mobilitano i fan : I tifosi di Raikkonen non mollano: Iceman deve rimanere in Ferrari per evidenti meriti e così è stata lanciata una petizione online."Sostituire Kimi Raikkonen solo a causa di un accordo esistente fatto dalla precedente gestione della Ferrari non è giustificabile mentre l'attuale Capo della Scuderia Ferrari e Sebastian Vettel hanno bisogno di Kimi per mantenere l'equilibrio nella squadra. Anche Kimi ha sovraperformato Vettel numero di volte ...

Ferrari - serve il ribaltone immediato : subito via Raikkonen! Intanto arriva una decisione importante : L’ultimo gran premio di Formula 1 ha dato importanti indicazioni per il proseguo del campionato, la Ferrari non sembra in grado di poter vincere il Mondiale ma più che per problemi alla monoposto per difficoltà di organizzazione all’interno del team. Confrontando la Rossa con la Mercedes la differenza di prestazione non sembra evidente, anzi in più di qualche gara la Ferrari ha dimostrato di essere superiore. Allora a cosa è ...

F1 – Bottas rallenta Raikkonen - Wolff ci fa una magra figura : “era una strategia pianificata prima della gara” : Il team principal della Mercedes ha negato l’evidenza nel post gara, sottolineando come quello dato a Bottas non si trattasse di un team order “Non si è trattato di un team order, ma di una strategia pianificata prima della gara“. Photo4/LaPresse Toto Wolff non vuole sentire ragione, non ammettendo l’evidenza ai microfoni di Sky Sport F1: “oggi abbiamo fatto un’ottima strategia per Valtteri e Lewis, ...

The Italian Job - Raikkonen in pole position a Monza : Vettel completa una splendida prima fila Ferrari : Il pilota finlandese beffa Vettel e Hamilton all’ultimo respiro, prendendosi la pole position del Gp d’Italia con poco meno di due decimi di vantaggio sul compagno di squadra All’improvviso Kimi Raikkonen, il pilota finlandese si prende la pole position del Gp d’Italia, beffano Sebastian Vettel e Lewis Hamilton. Un ultimo giro perfetto quello del driver di Espoo, che stampa un fantastico 1:19.119 che non lascia ...