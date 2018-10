F1 | la Mercedes domina a Suzuka e semina la Ferrari | ecco la classifica Costruttori dopo

F1 - analisi qualifiche GP Giappone 2018 : la Mercedes domina in pista e fuori - la Ferrari commette un “harakiri” che può avere già deciso la gara : Le qualifiche del Gran Premio del Giappone 2018 di Formula Uno confermano quanto la Mercedes sia impeccabile in pista e fuori, mentre la Ferrari sbaglia per l’ennesima volta le scelte e compie un harakiri notevole. Lewis Hamilton centra la pole numero 80 della sua carriera senza aver dato la sensazione di aver forzato in maniera particolare mentre la pioggia stava arrivando, ma ha una vettura talmente perfetta che, quanto fatto, è stato ...

Formula 1 - le Mercedes dominano il Gp di Russia. E alla Ferrari non resta che pensare al 2019 : La Ferrari ormai rincorre chiaramente la Mercedes che indisturbata si sta involando verso l’ennesimo titolo iridato costruttori e piloti. Le cause che hanno portato a questo ribaltamento dei valori in campo sono difficili da individuare e possiamo solo ipotizzare quanto sia accaduto all’interno dei due team che si sono dati battaglia, almeno fino a Monza, ad armi pari. Una delle cause che, secondo alcuni, avrebbe portato alla perdita di ...