F1 | Hamilton trionfo a Suzuka | sesta la Ferrari di Vettel

Formula Uno - gp del Giappone : trionfo Hamilton - male le Ferrari. Raikkonen quinto - Vettel sesto : Campione del mondo già la prossima settimana? Facciamo un passo alla volta, è vero che c'è un grande gap tra me e Sebastian, ma vediamo di far bene e non cantare subito vittoria'. Insomma, Lewis è ...

Formula 1 : trionfo di Vettel a Spa - davanti a Hamilton e Verstappen : La Rossa del tedesco dopo aver preso la testa della gara in avvio ai danni della Mercedes di Hamilton, prima della safety car per l'incidente ad Alonso, non l'ha più lasciata, riuscendo ad uscire dai box dopo il cambio gomme davanti a Verstappen, che non si era ancora fermato, ed Hamilton che ha poi superato la Red Bull ma senza riuscire poi ad impensierire la Ferrari. Vettel nel prossimo Gp di Monza partirà da -17 da ...