F1 | Hamilton ' Non canto ancora vittoria'

F1 - Mercedes - Hamilton : 'Weekend incredibile - ma non cantiamo vittoria troppo presto per il titolo' : È stato davvero uno spettacolo, penso che ci siamo impegnati al meglio come team e poi questo tracciato penso che sia il migliore al mondo, non so perché non ne fanno altri simili. Ogni secondo della ...

F1 - Hamilton : "Non cantiamo ancora vittoria" : "Abbiamo un bel gap su Vettel, spero di fare bene ad Austin". Verstappen: "Seb non poteva superarmi, non c'era spazio"

Lewis Hamilton - GP Giappone 2018 : “Una gara fantastica - uno show! Manca poco per il titolo - ma non è finita” : La faccia di Lewis Hamilton appena sceso dalla sua W09 dopo aver dominato il Gran Premio del Giappone 2018 di Formula Uno è quella di un campione che sta letteralmente vivendo su una nuvola. Sei vittorie nelle ultime sette gare confermano lo strapotere di vettura e pilota che, ormai, vede a pochi centimetri il suo quinto titolo iridato. Le sue parole nelle interviste di rito, oggi condotte da David Coulthard, lo confermano. “Una gara ...

F1 – Terminate le Fp3 a Suzuka : Hamilton Non lascia scampo - le due Ferrari inseguono : Lewis Hamilton è il pilota più veloce delle terze prove libere del Gp di Giappone, seguono a ruota Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen All’alba italiana sono andate in scena anche le terze prove libere del diciassettesimo appuntamento del campionato mondiale di Formula Uno. Dopo il dominio delle Mercedes nelle Fp1 e nelle Fp2, le Fp3 in Giappone hanno incoronato ancora una volta Lewis Hamilton con il tempo di 1:29.599, il pilota ...

F1 Giappone - Hamilton : «Non credevo fossimo così veloci» : SUZUKA - La Mercedes ha fatto progressi impressionati nelle ultime gare, tanto da stupire lo stesso Lewis Hamilton. È quanto ha detto il pilota britannico nel corso della conferenza stampa di ...

F1 – Hamilton sorpreso dalle recenti prestazioni : “non ci aspettavamo di andare così bene” : Lewis Hamilton sereno e motivato a Suzuka: le sensazioni del britannico della Mercedes alla vigilia del Gp del Giappone Niente sosta per i piloti della F1: dopo il Gp della Russia, i campioni delle quattro ruote si sono spostati in Giappone per il 17° appuntamento della stagione 2018. Domenica i corridori si sfideranno sul circuito di Suzuka, dopo 2 importanti giorni di prove e qualifiche. Reduce dalla vittoria di Sochi, Lewis Hamilton ...

