F1 - GP Giappone | Ferrari sempre più giù | il punto di Carlo Vanzini da Suzuka VIDEO

F1 - Gp Giappone : vince Hamilton - male le Ferrari. Raikkonen quinto - Vettel sesto : ''Un disastro'' : Campione del mondo già la prossima settimana? Facciamo un passo alla volta, è vero che c'è un grande gap tra me e Sebastian, ma vediamo di far bene e non cantare subito vittoria'. Sebastian Vettel ...

F1 - analisi GP Giappone 2018 : a Suzuka l'ennesimo capitolo della 'serie infernale' della Ferrari - i motivi di un crollo inesorabile : Il mondo della Ferrari si è completamente ribaltato. Da un titolo possibile si è passati ad una vera e propria implosione sotto ogni punto di vista. La vettura , dopo la storia del doppio sensore, ha ...

F1 - analisi GP Giappone 2018 : a Suzuka l’ennesimo capitolo della “serie infernale” della Ferrari - i motivi di un crollo inesorabile : Era il 22 luglio, appena 77 giorni fa. Sebastian Vettel stava comandando senza alcun problema il Gran Premio di Germania. Partiva con 8 punti di vantaggio in classifica su Lewis Hamilton dopo la splendida vittoria di Silverstone e, soprattutto, con 13 posizioni di margine nei confronti dell’inglese che aveva chiuso il suo sabato già nella Q2. La corsa di Hockenheim stava andando come il padrone di casa sognava, tutto ok, fino al famigerato ...

Giappone : Hamilton vola a +67. Ferrari… stendiamo un velo : Un GP del Giappone estremamente movimentato, con moltissimi sorpassi. Movimentato per tutti tranne che per Lewis Hamilton, in testa dal via alla bandiera a scacchi, che ha conquistato la 71° vittoria in carriera, la quarta a Suzuka e la quinta nel GP del Giappone (nel 2007 ha infatti vinto al Fuji; meglio di lui solo […] L'articolo Giappone: Hamilton vola a +67. Ferrari… stendiamo un velo sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

Formula Uno - gp del Giappone : trionfo Hamilton - male le Ferrari. Raikkonen quinto - Vettel sesto : Campione del mondo già la prossima settimana? Facciamo un passo alla volta, è vero che c'è un grande gap tra me e Sebastian, ma vediamo di far bene e non cantare subito vittoria'. Insomma, Lewis è ...

F1 - la Mercedes domina a Suzuka e semina la Ferrari : ecco la classifica Costruttori dopo il Gp del Giappone : Sono 78 i punti di vantaggio della Mercedes sulla Ferrari nella classifica Costruttori, un gap importante quando mancano quattro gare alla fine E’ Lewis Hamilton a vincere il Gran Premio del Giappone di Formula 1. Il pilota della Mercedes, al suo nono successo stagionale, precede il compagno di squadra Valtteri Bottas. Sul podio al terzo posto Max Verstappen della Red Bull. Quarto Daniel Ricciardo, anche lui della Red Bull. Le ...

Sebastian Vettel - GP Giappone : “Era il posto giusto per sorpassare Verstappen. Clima in Ferrari? Difficile con questi risultati” : Sebastian Vettel ha ormai alzato bandiera bianca e ha praticamente dovuto dire addio al sogno di agguantare il titolo iridato. Il pilota della Ferrari si è dovuto accontentare della sesta posizione nel GP del Giappone 2018, 17^ tappa del Mondiale F1: ora è a 67 punti di distacco da Lewis Hamilton quando mancano appena quattro gare al termine della stagione. Tutta l’amarezza traspare dalle dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Sky ...

Formula 1 Giappone - Hamilton ipoteca il mondiale : notte fonda per la Ferrari [FOTO] : 1/28 Lapresse ...

Formula 1 - GP Giappone 2018 : Hamilton fa 80 - Vettel e la Ferrari cercano riscatto : L'aver deciso " contrariamente a quanto hanno fatto tutti gli altri " di mettere in pista all'inizio del Q3 entrambi i piloti con la gomma intermedia mentre la pista era in parte ancora asciutta, ha ...

LIVE F1 - GP Giappone 2018 in DIRETTA : Ferrari per la rimonta disperata - Hamilton può chiudere il Mondiale : Bentrovati alla DIRETTA LIVE del Gran Premio del Giappone 2018 di Formula Uno. Alle ore 7.10 sul tracciato di Suzuka sarà in scena il 17esimo appuntamento di una stagione che, per quanto visto ieri nelle qualifiche, rischia di vivere una gara che andrà a chiudere i conti a LIVEllo di classifica generale. Lewis Hamilton, infatti, scatterà dalla pole position (l’ottantesima in carriera) mentre il suo rivale Sebastian Vettel prenderà il via ...

F1 - GP Giappone 2018 : Ferrari - un sabato di ordinaria follia. Il Cavallino Rampante nel caos a Suzuka : No, decisamente così non va. Il sabato delle qualifiche del GP del Giappone, diciassettesimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno, ha riservato ben poche soddisfazioni alla Ferrari. Si sapeva che sarebbe stato molto difficile contrastare lo strapotere Mercedes che, infatti, si è confermato con una prima fila tutta argentata: Lewis Hamilton in pole (n.80 in carriera) davanti al compagno di team Valtteri Bottas. Tuttavia il Cavallino Rampante si ...

Maurizio Arrivabene - GP Giappone F1 2018 : “Ferrari - è inaccettabile. Ci manca chi indirizza il gruppo. Salteranno teste? Vedremo” : Una vera e propria giornataccia per la Ferrari che ha fallito le qualifiche del GP del Giappone 2018, 17^ tappa del Mondiale F1. Il muretto ha infatti sbagliato completamente la strategia, mandando in pista le due monoposto con le gomme intermedie in avvio di Q3 quando ancora non c’erano le giuste condizioni meteo. Kimi Raikkonen partirà così in quarta posizione mentre Sebastian Vettel scatterà addirittura dalla nona piazzola, assistendo ...

F1 - GP Giappone 2018 : quando due gocce di pioggia mandano tutto in tilt… Ferrari - la crisi è tecnica e gestionale : Oggi la Ferrari ha fatto una figura da idioti come ha affermato lo stesso Sebastian Vettel al termine di una qualifica disastrosa per le Rosse nel GP del Giappone. La tattica del muretto è stato totalmente sbagliata, la scelta di mandare in pista i due piloti con le gomme intermedie quando ancora non pioveva in avvio di Q3 si è rilevata un clamoroso autogol mentre le Mercedes volavano e conquistavano una meritata prima fila tutta ...