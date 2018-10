F1 Gp Giappone 2018 | le pagelle di Leo Turrini

F1 - Pagelle GP Giappone 2018 : Hamilton non sbaglia mai - Bottas “in ufficio” - Vettel agrodolce - bene Verstappen - Raikkonen anonimo - Alonso desolante : Non passerà certo alla storia della Formula Uno il Gran Premio del Giappone 2018, ma diversi spunti li ha assolutamente regalati. Andiamo a vedere chi, oltre al quasi quinto campione del mondo Lewis Hamilton, si è meritato una buona pagella e chi, come Kimi Raikkonen, è stato rimandato. Pagelle GP Giappone 2018 LEWIS Hamilton (MERCEDES) – VOTO 9: Vittoria disarmante. L’inglese domina a Suzuka dando la sensazione di non forzare mai. ...

MotoGP - GP Giappone 2018 : programma - orari e tv. Si corre fra 2 settimane a Motegi : Nel weekend del 19-21 ottobre si correrà il GP del Giappone 2018, tappa del Mondiale MotoGP. SI gareggerà dunque nel Sol Levante sullo storico tracciato di Motegi, appuntamento di case per Honda, Yamaha e Suzuki. Marc Marquez potrebbe laurearsi matematicamente Campione del Mondo ma Andrea Dovizioso cercherà di rinviare la festa, Valentino Rossi proverà a essere della battaglia per le posizioni di vertice come è successo in Thailandia e dovrebbe ...

Lewis Hamilton - GP Giappone 2018 : “Una gara fantastica - uno show! Manca poco per il titolo - ma non è finita” : La faccia di Lewis Hamilton appena sceso dalla sua W09 dopo aver dominato il Gran Premio del Giappone 2018 di Formula Uno è quella di un campione che sta letteralmente vivendo su una nuvola. Sei vittorie nelle ultime sette gare confermano lo strapotere di vettura e pilota che, ormai, vede a pochi centimetri il suo quinto titolo iridato. Le sue parole nelle interviste di rito, oggi condotte da David Coulthard, lo confermano. “Una gara ...

F1 - GP Giappone 2018 : Lewis Hamilton domina a Suzuka e vede il titolo! Vettel a contatto con Verstappen chiude sesto : Non si ferma più Lewis Hamilton e vince in totale scioltezza anche il Gran Premio del Giappone 2018 di Formula Uno e, a questo punto, potrà già festeggiare il suo quinto titolo iridato nella prossima gara di Austin. Il portacolori della Mercedes vive 53 giri di quasi totale relax. Scatta bene al via, e se ne va, approfittando dei problemi del rivale diretto Sebastian Vettel e chiudendo la gara senza avere mai la necessità di forzare. Al secondo ...

F1 - GP Giappone 2018 : come rivedere la gara in replica e in differita. Gli orari su Sky e TV8 : Non avete vuoluto fare la classica “levataccia” per assistere al Gran Premio del Giappone 2018 di Formula Uno in diretta? Bene, di seguito vi proponiamo il programma completo del GP del Giappone, con gli orari di tutte le (numerose) repliche previste. La gara nipponica (che si è corsa alle ore 7.10 italiane) sarà visibile nuovamente su SkySport, per mezzo dei canali SkySport1 (canale 201) e SkySport F1 (canale 207) ed anche in ...

Formula 1 - GP Giappone 2018 : Hamilton fa 80 - Vettel e la Ferrari cercano riscatto : L'aver deciso " contrariamente a quanto hanno fatto tutti gli altri " di mettere in pista all'inizio del Q3 entrambi i piloti con la gomma intermedia mentre la pista era in parte ancora asciutta, ha ...

F1 Giappone 2018 - Gara - Diretta Esclusiva Sky Sport HD. Differita TV8 : Naufragio Ferrari in qualifica (Diretta Esclusiva Sky Sport HD. Differita TV8), Hamilton ringrazia e gode festeggiando la sua 80ma pole in carriera. La vigilia del gp del Giappone, 17ma prova del Mondiale di F1, si è chiusa nel modo peggiore per le rosse di Maranello che portano a casa solo un 4/o posto con Kimi Raikkonen e addirittura il 9/o con Sebastian Vettel (poi diventato 8/o per la penalità inflitta a Ocon). In prima fila il ...

LIVE F1 - GP Giappone 2018 in DIRETTA : Ferrari per la rimonta disperata - Hamilton può chiudere il Mondiale : Bentrovati alla DIRETTA LIVE del Gran Premio del Giappone 2018 di Formula Uno. Alle ore 7.10 sul tracciato di Suzuka sarà in scena il 17esimo appuntamento di una stagione che, per quanto visto ieri nelle qualifiche, rischia di vivere una gara che andrà a chiudere i conti a LIVEllo di classifica generale. Lewis Hamilton, infatti, scatterà dalla pole position (l’ottantesima in carriera) mentre il suo rivale Sebastian Vettel prenderà il via ...

F1 oggi - GP Giappone 2018 : orario d’inizio della gara e come vederla in tv e streaming : oggi domenica 7 ottobre si disputa il GP del Giappone 2018, 17^ tappa del Mondiale F1. Si gareggia sul mitico tracciato di Suzuka, una delle piste più gradite dai piloti che unisce curve mozzafiato nel tratto iniziali a dei tratti veloci con dei saliscendi molto suggestivi. Lewis Hamilton scatterà dalla pole position dopo aver dominato le qualifiche e andrà a caccia dell’ennesima vittoria per ipotecare definitivamente il titolo iridato ...