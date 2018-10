F1 | Giappone | Vettel parte bene | poi incidente con Verstappen

F1 - Giappone : partenza super per Vettel - poi contatto con Verstappen : SUZUKA - partenza sprint per Sebastian Vettel, dalla quarta fila e subito quarto davanti al compagno di squadra Kimi Raikkonen nel Gp di Suzuka. Il ferrarista è partito fortissimo, mentre Lewis ...

F1 - GP Giappone 2018 : Esteban Ocon penalizzato - Sebastian Vettel partirà in ottava posizione : Sebastian Vettel scatterà dall’ottava posizione nel GP del Giappone 2018, 17^ tappa del Mondiale F1. Il tedesco ha guadagnato una piazza sulla griglia di partenza rispetto al risultato ottenuto in qualifica grazie alla penalità inflitta a Esteban Ocon. Il pilota della Force India, infatti, non ha eseguito le procedure corrette in caso di esposizione di bandiere rosse durante le prove libere 3 (nello specifico erano dovute ...

Formula 1 - GP Giappone : pole Hamilton. Raikkonen quarto - Vettel da nono ad ottavo per la penalità ad Ocon : Di seguito tempi e cronaca delle qualifiche LIVE 10:38 6 ott IL MEGLIO DEL SABATO : - GRIGLIA DI PARTENZA - Vettel: "POTEVAMO ESSERE EROI..." - VIDEO. Vettel, ERRORE NEL Q3 - GUIDA TV, IL GP SU SKY - ...

Formula 1 - in Giappone pole per Hamilton davanti a Bottas. Male Raikkonen e Vettel : Lewis Hamilton conquista la pole position nelle qualifiche del Gp del Giappone davanti al compagno di squadra della Mercedes Valtteri Bottas. Terzo Max Verstappen sulla Red Bull. Male le Ferrari, che scontano degli errori nella scelta delle gomme: quarto Kimi Raikkonen e solo nono Sebastian Vettel. È l’80esima pole position per Hamilton, che guida la classifica piloti un vantaggio di 50 punti su Vettel e cinque gare ancora da ...

Sebastian Vettel - GP Giappone F1 2018 : “Abbiamo fatto la figura degli idioti” : Qualifiche da dimenticare per la Ferrari nel GP del Giappone 2018 di F1. A Suzuka la scuderia di Maranello è andata in confusione a causa della pioggia. Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen sono stati infatti gli unici a montare le gomme intermedie all’inizio della Q3: la pista ancora asciutta, tuttavia, ha sin da subito messo in risalto una scelta decisamente sbagliata. Quando poi i piloti del Cavallino Rampante sono poi rientrati ai box per ...

