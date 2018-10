F1 Giappone | Vettel | «Fatto il massimo | ultime gare sono state difficili»

F1 - Pagelle GP Giappone 2018 : Hamilton non sbaglia mai - Bottas “in ufficio” - Vettel agrodolce - bene Verstappen - Raikkonen anonimo - Alonso desolante : Non passerà certo alla storia della Formula Uno il Gran Premio del Giappone 2018, ma diversi spunti li ha assolutamente regalati. Andiamo a vedere chi, oltre al quasi quinto campione del mondo Lewis Hamilton, si è meritato una buona pagella e chi, come Kimi Raikkonen, è stato rimandato. Pagelle GP Giappone 2018 LEWIS Hamilton (MERCEDES) – VOTO 9: Vittoria disarmante. L’inglese domina a Suzuka dando la sensazione di non forzare mai. ...

Sebastian Vettel - GP Giappone : “Era il posto giusto per sorpassare Verstappen. Clima in Ferrari? Difficile con questi risultati” : Sebastian Vettel ha ormai alzato bandiera bianca e ha praticamente dovuto dire addio al sogno di agguantare il titolo iridato. Il pilota della Ferrari si è dovuto accontentare della sesta posizione nel GP del Giappone 2018, 17^ tappa del Mondiale F1: ora è a 67 punti di distacco da Lewis Hamilton quando mancano appena quattro gare al termine della stagione. Tutta l’amarezza traspare dalle dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Sky ...

F1 - Giappone : Hamilton trionfa a Suzuka - Vettel chiude sesto : Suzuka - Lewis Hamilton vince il Gp del Giappone in solitaria e allunga ancora in classifica. Alle sue spalle il compagno di squadra Valtteri Bottas e Max Vestappen, poi Daniel Ricciardo, protagonista ...

F1 - GP Giappone 2018 : Lewis Hamilton domina a Suzuka e vede il titolo! Vettel a contatto con Verstappen chiude sesto : Non si ferma più Lewis Hamilton e vince in totale scioltezza anche il Gran Premio del Giappone 2018 di Formula Uno e, a questo punto, potrà già festeggiare il suo quinto titolo iridato nella prossima gara di Austin. Il portacolori della Mercedes vive 53 giri di quasi totale relax. Scatta bene al via, e se ne va, approfittando dei problemi del rivale diretto Sebastian Vettel e chiudendo la gara senza avere mai la necessità di forzare. Al secondo ...

F1 - Giappone : Vettel parte bene - poi incidente con Verstappen : ... è 5° , Giro 14/53, 1? #Hamilton 2? #Bottas 3? #Verstappen #SkyMotori https://t.co/V3zhMHRRb0 pic.twitter.com/Wugk9mopGx - Sky Sport F1, @SkySportF1, October 7, 2018 Segui la gara in DIRETTA GRIGLIA ...

F1 - Giappone : partenza super per Vettel - poi contatto con Verstappen : SUZUKA - partenza sprint per Sebastian Vettel, dalla quarta fila e subito quarto davanti al compagno di squadra Kimi Raikkonen nel Gp di Suzuka. Il ferrarista è partito fortissimo, mentre Lewis ...

Formula 1 - GP Giappone 2018 : Hamilton fa 80 - Vettel e la Ferrari cercano riscatto : L'aver deciso " contrariamente a quanto hanno fatto tutti gli altri " di mettere in pista all'inizio del Q3 entrambi i piloti con la gomma intermedia mentre la pista era in parte ancora asciutta, ha ...

F1 Gp Giappone 2018 - Vettel : "Ora sembriamo degli idioti" : Il tedesco della Ferrari non incolpa nessuno della scelta di utilizzare le gomme intermedie nel Q3. "E' stata una decisione sbagliata ma condivisa, potevamo fare un'altra scelta ma è andata così".

F1 - GP Giappone 2018 : Esteban Ocon penalizzato - Sebastian Vettel partirà in ottava posizione : Sebastian Vettel scatterà dall’ottava posizione nel GP del Giappone 2018, 17^ tappa del Mondiale F1. Il tedesco ha guadagnato una piazza sulla griglia di partenza rispetto al risultato ottenuto in qualifica grazie alla penalità inflitta a Esteban Ocon. Il pilota della Force India, infatti, non ha eseguito le procedure corrette in caso di esposizione di bandiere rosse durante le prove libere 3 (nello specifico erano dovute ...