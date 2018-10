F1 – Follia di Verstappen a Suzuka | taglia la chicane e spinge fuori Raikkonen | arriva la

sportfair

: RT @giansnow14: Max Verstappen sta facendo una gara alla Ayrton Senna, da tramandare ai posteri. Insisto, è l'unico motivo per cui uno oggi… - manueldefaveri : RT @giansnow14: Max Verstappen sta facendo una gara alla Ayrton Senna, da tramandare ai posteri. Insisto, è l'unico motivo per cui uno oggi… - giansnow14 : Max Verstappen sta facendo una gara alla Ayrton Senna, da tramandare ai posteri. Insisto, è l'unico motivo per cui… - Alessia_Anselmo : @ely2510d Esatto, per non parlare della follia di Verstappen. Oggi però Max è MVP di giornata #RussianGP #SkyMotori -

(Di domenica 7 ottobre 2018) Il pilota olandeseKimidopo averto la, cinque secondi di penalità per l’olandese Subito scintille nel Gp del Giappone, protagonisti Maxe Kimiche si toccano dopo il taglio delladell’olandese. A farne le spese è il finlandese, accompagnato sulla ghiaia dal driver della Red Bull e costretto a cedere la posizione a Vettel che sale così in quarta posizione. Una manovra pagata a caro prezzo da, penalizzato di cinque secondi dai commissari di gara. @F1 Isgonna give a similar radio like he at Monza with Bottas? ##F12018 #JapaneseGP ##nospace pic.twitter.com/2tzFfE7r1u — Justin Martinez (@TheJmart1) 7 ottobre 2018 L'articolo F1 –dilala penalità per Max VIDEO sembra ...