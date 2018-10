F1 | Arrivabene a muso duro contro Verstappen | “senza certi piloti in pista saremmo saliti

sportfair

(Di domenica 7 ottobre 2018) Il team principal della Ferrari ha attaccato duramente il pilota della Red Bull, protagonista di due contatti con Raikkonen e Vettel E’ un Mauriziomolto arrabbiato quello che appare davanti ai microfoni dopo il Gp del Giappone, il motivo è il comportamento tenuto inda Max, colpevole secondo il team principal della Ferrari di aver rovinato la gara di Raikkonen e Vettel. Sotto osservazione i contatti avvenuti nelle prime curve con il finlandese e il tedesco, di cui solo il primo è stato punito dai commissari: “sia la squadra che ihanno reagito molto bene – le parole diai microfoni di Sky Sport F1 – senzainche hanno danneggiato le vetture, il podio sarebbe stato alla nostra portata. In alcuni casi, l’arrabbiatura ci sta ma detto questo se ne discute e non significa avere problemi in ...