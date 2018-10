F1 | analisi GP Giappone 2018 | a Suzuka l’ennesimo capitolo della “serie infernale” della

oasport

(Di domenica 7 ottobre 2018) Era il 22 luglio, appena 77 giorni fa. Sebastian Vettel stava comandando senza alcun problema il Gran Premio di Germania. Partiva con 8 punti di vantaggio in classifica su Lewis Hamilton dopo la splendida vittoria di Silverstone e, soprattutto, con 13 posizioni di margine nei confronti dell’inglese che aveva chiuso il suo sabato già nella Q2. La corsa di Hockenheim stava andando come il padrone di casa sognava, tutto ok, fino al famigerato giro numero 51. La pioggia che sopraggiunge e rende l’asfalto viscido, e Vettel, comodamente in fuga, sbaglia l’ingresso alla curva Sachs e finisce contro le protezioni. Gara finita ma, non sapevamo all’epoca, che anche il Mondialenel suo complesso fosse terminato proprio in quella curva del Motodrom. In questi 77 giorni, infatti, è successo davvero di tutto in casa Ferrari, incominciando dalla (non trascurabile) morte ...